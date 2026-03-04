Les Sims 4 lance une fonctionnalité qui va changer le jeu à tout jamais
le 04 mars 2026 à 11h20
Que vous soyez décorateur minimaliste ou passionné d'objets hauts en couleurs, vous pouvez imaginer le monde de vos rêves dans Les Sims 4. Pour changer la tenue de vos personnages ou transformer totalement leur intérieur, les joueurs pouvaient accéder au contenu du jeu de base ou en ajouter via l'achat d'extensions et de kits.
Cependant, les plus créatifs étaient frustrés de ne pas posséder d'outil pour imaginer leurs propres créations alors que ce type de fonctionnalité est présent dans d'autres titres. EA a entendu les avis de la communauté et va lancer pour le printemps son programme Concepteur mais surtout son Marketplace.
Le programme Concepteur-ice, un outil de création accessible sur inscription
Dans une courte vidéo partagée sur les réseaux sociaux du jeu, EA présente en détail son premier outil de création communautaire. Via le programme Concepteur-ice, les joueurs pourront créer toutes sortes d'objets allant de prises murales à des variations de lèvres en passant par des tenues ou du mobilier.
Il n'est pas nécessaire de souscrire à une offre spéciale pour en bénéficier. Une simple mise à jour suffit pour lancer ce programme et en profiter. Cependant, vous devez vous inscrire pour pouvoir dévoiler tous vos talents créatifs. Les inscriptions pour rejoindre le programme Concepteur seront ouvertes le 5 mars.
Achetez les créations de la communauté depuis le Marketplace des Sims 4 avec une monnaie in-game
Si vous êtes validés par EA et Maxis, vous pourrez proposer l'ensemble de vos créations sur le Marketplace. Les joueurs intéressés auront accès à l'ensemble de ce magasin virtuel et auront à leur disposition un portefeuille de Moola. Cette nouvelle monnaie in-game sera uniquement dédiée au Marketplace et permettra d'obtenir des kits et des packs de création. Mais il est fort probable que les joueurs doivent dépenser de l'argent réel pour obtenir des Moola.
Introducing The Sims 4 Marketplace & The Sims 4 Maker Program 💫— The Sims (@TheSims) March 3, 2026
Coming to PC & Mac on March 17
Coming Soon to Console
Learn more ➡️ https://t.co/KsUttS4A4c pic.twitter.com/gEBp86Xqav
Du côté des créateurs, ceux-ci seront libres de fixer eux-mêmes le prix de chaque création. Mais ils ne toucheront pas de Moola lors de ces transactions. En revanche, ils toucheront une petite rémunération en argent réel à chaque vente réalisée. Le programme Concepteur-ice peut donc devenir une source de revenus pour les plus créatifs.
Le Marketplace sera officiellement lancé le 17 mars 2026 sur les versions PC et Mac des Sims 4. Cet outil, tout comme le programme Concepteur, devrait arriver sur consoles plus tard. Mais aucune date n'a encore annoncée par EA.
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