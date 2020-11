Les Sims 4 : Escapade enneigée, découvrez le monde de Mont Komorebi

Focus sur certaines nouveautés





Habits



Des cheveux et de la couleur





Meubles



Extravagance



En bref



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cette nouvelle destination,, plonge le joueur dans un monde grandement inspiré de la. En effet, vous y trouverez de nouveaux meubles et décorations traditionnels et modernes, tels queou encorevous permettant de construire votre propre sanctuaire. Ce nouvel univers est le premier à inclure des, ces derniers proposant au joueur de faire partir sa famille endans un chalet au pied du Mont Komorebi, par exemple, pendant une courte période.Si l'envie vous en prend, il vous sera possible de faire le plein deen vous rendant à la station afin d'y dévaler des pistes enneigées. De même, vous pourrez tenter d'atteindre le sommet de la montagne à l'unique force de vos bras en pratiquant. Les moins téméraires auront l'occasion de se prélasser dans les, des sources d'eau chaude naturelles, manger uneou bien faire uneComme vous l'aurez remarqué, les activités ne manqueront pas et seront aussi nombreuses que variées.Dansle joueur verra ses SimsEn effet, l'introduction desetpermettra d'approfondir le gameplay, et tiendra compte dede votre Sim. Ce sont leurs actions et/ou habitudes qui définiront, par exemple, s'ils sont plutôt casaniers ou amateurs d'activités en plein air. De plus, lesimpacteront leset lesde deux Sims partageant une même expérience.Comme annoncé plus haut, la mise à journous fait découvrir plus en détails les activités hivernales mais également le style japonais qui, bien qu'atypique, apporte un certain cachet à vos maisons. Voici donc les principaux éléments à retenir surSans surprise, les nouveautés vestimentaires sont les immanquables des différents DLC présents pour. Dansle joueur pourra donner à son ou ses Sims un aspect plus oriental afin de rester dans la thématique lors de votre arrivée au. Il va également de soit que l'équipement de ski sera mis à l'honneur et permettra à vos Sims d'arborer, qu'il soient sur la montagne et partout ailleurs.Que seraient vos Sims s'ils ne pouvaient pas arborer uneaux couleurs, parfois, exotiques ? Qu'il s'agisse d'un, de caractère ou simplement par volonté, voici un exemple des nouvelles coiffures disponibles dans ce DLC.Vous n'êtes jamais allé au Japon maisvous passionne ? Économisez un voyage et des recherches grâce à cequi s'inspire grandement de la culture japonaise. Si certains objets semblent, nous sommes heureux de découvrir un panel d'équipement varié permettant également d'étayer notre culture personnelle.Vous n'êtes pas sans savoir l'attrait des développeurs despour les éléments exotiques et atypiques qui viennent apporter toujours plus d'humour et de personnalisation à votre jeu. C'est ainsi que le DLCpropose de nouvelles mascottes et habits extravagants pour le bonheur de vos Sims.Le DLCvous plonge dans un univers connu et pourtant si lointain, unvous attend au tournant de cetteProfitez de visuels tout aussi atypiques que fabuleux avec, par exemple, les cerisiers en fleurs ou même. Prenez part à uneau sein d'un monde que vous connaissez certainement déjàest disponible suretetau prix de