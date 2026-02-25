Les Sims 4 partage une roadmap des améliorations à venir

Maxis et EA ont dévoilé des détails concernant les améliorations qui arriveront prochainement sur Les Sims 4.

Des améliorations en approche sur Les Sims 4

Pas de dates précises pour ces améliorations

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Depuis le lancement de son jeu de simulation de vie, EA et Maxis ne cessent d'apporter de nouveaux contenus, par le biais de kits ou encore d'extensions, mais aussi d'améliorer certains points. D'ailleurs, il y a très peu de temps,C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que. Ainsi,, et plus particulièrement sur « l'amélioration du comportement des Sims pendant leur sommeil et des animations des paupières ». Durant cette même période,Par la suite, soit entre le mois de septembre et décembre de cette année,. Après cela, le studio prendra en compte les retours des joueurs et des joueuses afin « de déterminer les priorités pour la suite ».. Comme indiqué, cela dépendra de leur avancement et investigations : « Le calendrier exact de ces corrections dépendra de nos investigations, car certains domaines nécessitent une analyse technique plus approfondie ». Bien entendu, le studio nous tiendra informés de leur progrès, « en mettant en avant les commentaires qui ont influencé nos priorités et en ajustant les domaines d'intervention si nécessaire ».Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.