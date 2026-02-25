Les Sims 4 partage une roadmap des améliorations à venir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 février 2026 à 14h26
Maxis et EA ont dévoilé des détails concernant les améliorations qui arriveront prochainement sur Les Sims 4.
Les Sims 4 partage une roadmap des améliorations à venir
Depuis le lancement de son jeu de simulation de vie Les Sims 4, EA et Maxis ne cessent d'apporter de nouveaux contenus, par le biais de kits ou encore d'extensions, mais aussi d'améliorer certains points. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Maxis a partagé une roadmap donnant des détails sur les améliorations à venir sur Les Sims 4.

Des améliorations en approche sur Les Sims 4

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C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que Maxis a révélé ses plans pour l'avenir des Sims 4. Par le biais d'une nouvelle roadmap, les développeurs ont indiqué quels éléments des Sims 4 bénéficieront d'améliorations dans les prochains mois. Ainsi, entre le mois de mars et août 2026, le studio a prévu de travailler sur l'autonomie des Sims, et plus particulièrement sur « l'amélioration du comportement des Sims pendant leur sommeil et des animations des paupières ». Durant cette même période, Maxis apportera des améliorations pour les nourrissons ainsi que des corrections concernant des problèmes de plantage.

Par la suite, soit entre le mois de septembre et décembre de cette année, les développeurs se concentreront sur le comportement alimentaire des Sims, les arbres généalogiques et les relations. Après cela, le studio prendra en compte les retours des joueurs et des joueuses afin « de déterminer les priorités pour la suite ».


Pas de dates précises pour ces améliorations

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À l'heure actuelle, Maxis et EA n'ont pas communiqué de dates de sorties concernant ses prochaines améliorations des Sims 4. Comme indiqué, cela dépendra de leur avancement et investigations : « Le calendrier exact de ces corrections dépendra de nos investigations, car certains domaines nécessitent une analyse technique plus approfondie ». Bien entendu, le studio nous tiendra informés de leur progrès, « en mettant en avant les commentaires qui ont influencé nos priorités et en ajustant les domaines d'intervention si nécessaire ».

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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