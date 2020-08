Les Sims 4 Star Wars: Voyage sur Batuu arrive en septembre

Explorez les confins de la Galaxie

Après la sortie du DLC Écologie et du kit d'objets spécial Tricot introduisant donc l'univers desur PC, Xbox One et PS4,sera l'occasion pour les joueurs de se familiariser avec l'univers desur. Évidemment,amènera de nouveaux éléments comme les bâtiments, les objets, les décors, ou encore une nouvelle collection de vêtements.Du Faucon Millenium en passant par les vêtements uniques de Batuu,. Les Sims pourront se balader dans, découvrant ainsi quelques prestiges uniques. Ces petites balades seront l'occasion de ne pas rentrer les mains vides chez soi, et de ramenerLa vie ne sera pas de tout repos surpuisquede celle-ci. Ainsi, les joueurs retrouverontAfin de savoir qui aura le dernier mot,. De plus, ils pourront réaliser des défis et des missions spéciales, mais. Les actes pourront changer le monde, mais aussisera l'occasion de découvrir ou redécouvrir. Pour ce faire, des missions permettront de, et donc de partir à la rencontre de ces derniers. Suite à cela, les joueurs pourront croiser dans les rues de Batuu, mais aussi. Cependant, un choix crucial se posera à eux : qui rejoindre ? La Résistance ou le Premier Ordre ?. De plus, les Sims pourront se rejoindre dans une des maisons du quartier pour s'entraîner à devenir le meilleur Jedi, mais surtout afin de manier l'arme à la perfection. De plus,Pour rappel,sera disponible le 8 septembre prochain sur PC, Xbox One et PS4.