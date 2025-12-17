Warhorse Studios assume de frustrer volontairement les joueurs de Kingdom Come: Deliverance 2

Warhorse Studios a, récemment, parlé de son approche audacieuse pour Kingdom Come: Deliverance 2 : notamment en ce qui concerne l'apprentissage et le gain en force.

La souffrance comme outil de design sur Kingdom Come: Deliverance 2

Lors des tests, certains joueurs ont commencé une partie, ont commis une erreur, ont été immédiatement arrêtés et ont donné un avis négatif. Nous avons eu la force de dire : « Oui, c'est exactement ce que nous voulons ». Nous voulons que le joueur se sente extrêmement faible au début, car il aura ainsi le sentiment d'avoir mérité la force qu'il acquiert par la suite.

Il y a eu beaucoup de discussions demandant : Sommes-nous vraiment sur la bonne voie ? Sommes-nous vraiment dans ces éléments de survie, voulons-nous vraiment tout prendre au joueur au début ? Même leur endroit pour dormir ?

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L'influence de l'école FromSoftware sur Warhorse Studios

Avec Dark Souls et Elden Ring, ils ont pris quelque chose qui était très niche pour le grand public et ont eu beaucoup de succès.

Kingdom Come: Deliverance 2 devs wanted negative feedback during playtests after deciding players should initially "feel extremely weak": "Then the validation of gaining strength feels earned" https://t.co/FbVuu8RwKw — GamesRadar+ (@GamesRadar) December 15, 2025

L'équipe de Warhorse Studios avait une vision très précise de l'expérience qu'elle souhaitait offrir avecEn effet, au cours d'une interview avec les journalistes de GamesRadar,. Viktor Jirsa, lead designer, explique que cette vulnérabilité initiale est essentielle à la narration et au gameplay :Toutefois, cette philosophie radicale a pourtant suscité de nombreux débats en interne. Malgré le succès du premier volet de la licence, l'équipe de développement s'est souvent interrogée sur la pertinence de pousser le réalisme et la survie aussi loin :Cependant, et comme vous avez pu le constater si vous avez joué àWarhorse Studios cite, d'ailleurs, volontiers les œuvres vidéoludiques du studio de développement FromSoftware comme exemples à suivre pour justifier leurs choix de design :Au final,souhaite respecter l'intelligence et la persévérance de ses joueurs et de ses joueuses, qui doivent passer par delà la souffrance pour apprendre et maîtriser l'ensemble.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.