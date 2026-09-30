GTA VI arrive : votre setup console est-il prêt ? Razer a peut-être ce qu'il vous faut

Le lancement de GTA VI approche à grands pas et pourrait être l'occasion pour certains joueurs de remettre leur équipement console au goût du jour. Casque, manette ou encore solution pour jouer en mobilité, Razer dispose aujourd'hui d'un catalogue suffisamment large pour répondre à différents usages.

Le compte à rebours est lancé. Grand Theft Auto VI arrivera le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series, et Rockstar Games continue de faire monter l'attente autour de son prochain blockbuster. Pour beaucoup, cette sortie sera surtout l'occasion de retrouver Vice City dans un monde ouvert qui devrait faire la part belle à l'immersion.

L'expérience n'étant malheureusement pas prévue sur PC au lancement, il faudra donc disposer d'une console, mais aussi des périphériques adaptés pour en profiter dans de bonnes conditions. Razer dispose justement de plusieurs nouveautés susceptibles d'accompagner les joueurs sur PS5 et Xbox Series, du casque à la manette en passant par les solutions permettant de jouer à distance.

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Un casque pour une meilleure immersion

Le son du téléviseur ou de l'écran suffit évidemment pour commencer, mais pouvoir entendre les fusillades, les véhicules, les dialogues ou simplement l'ambiance de GTA directement dans ses oreilles apporte une autre dimension à l'expérience. C'est justement sur ce terrain que Razer positionne sa gamme BlackShark, avec des casques pensés pour le jeu et disponibles sur console comme sur PC.

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Parmi les modèles récents, le Razer BlackShark V3 Pro nous accompagne encore au quotidien. Lors de notre test, nous avions notamment apprécié sa qualité audio et sa spatialisation particulièrement efficace en jeu. Cette dernière n'est pas forcément indispensable pour profiter de GTA, mais le casque se distingue surtout par une restitution riche et des basses généreuses. Les explosions, les tirs ou encore les moteurs gagnent ainsi en profondeur, renforçant l'immersion dans les rues de Vice City.









Le casque existe également dans une version compatible console et PC, ce qui permet de conserver le même périphérique pour jouer sur sa console ou retrouver son environnement habituel sur PC, sans multiplier les casques.

PS5 ou Xbox Series, what else ?

Les manettes Sony et Xbox sont déjà très bien pensées pour jouer dans de bonnes conditions. Elles offrent toutefois moins de possibilités de personnalisation que les modèles conçus pour les joueurs qui souhaitent adapter leurs commandes à leurs habitudes. Le choix peut aussi être intéressant pour ceux qui disposent déjà d'un PC et souhaitent conserver une seule manette pour passer de leur ordinateur à leur console selon les besoins.

Il faudra évidemment choisir entre PS5 et Xbox Series, mais une seule console suffit pour profiter de GTA VI.

Sur PS5, la Razer Raiju V3 Pro constitue l'une des principales propositions du constructeur. Elle mise notamment sur ses gâchettes supplémentaires, ses sticks TMR interchangeables et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Lors de notre test, nous avions été particulièrement étonnés par le positionnement des gâchettes arrière qui, pour une fois, ne s'activent pas intempestivement et ne gênent pas l'utilisation de la manette.

Sur Xbox Series, le constructeur reprend une approche similaire avec la Razer Wolverine V3 Pro. On retrouve des gâchettes réglables, des boutons supplémentaires et des sticks conçus pour offrir davantage de précision. C'est justement ce dernier point que nous avions particulièrement apprécié lors du test, avec des sticks agréables et fluides à l'utilisation. Il s'agit, par ailleurs, de la manette que nous utilisons également au quotidien sur nos tests PC.

Ces manettes s'adressent évidemment davantage aux joueurs qui souhaitent personnaliser leur façon de jouer qu'à ceux qui cherchent simplement à lancer GTA VI avec une manette classique. Les commandes supplémentaires peuvent néanmoins se révéler intéressantes pour adapter certains contrôles à ses habitudes et gagner en confort. Leur compatibilité avec le PC permet également de conserver le même périphérique pour passer de l'ordinateur à la console selon les usages.

Et si GTA VI pouvait aussi vous suivre hors du salon ?

Si aucune prise en charge officielle du Cloud Gaming n'a encore été annoncée pour GTA VI, les joueurs qui espéraient découvrir le jeu sur Nintendo Switch 2, à l'image de ce qui avait été proposé avec Cyberpunk 2077, devront pour le moment se tourner vers les plateformes annoncées. Cette possibilité reste donc, à ce stade, hypothétique.

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En attendant, le jeu à distance et le cloud gaming offrent déjà une autre manière de jouer. Les Razer Kishi permettent notamment de transformer un smartphone en petite console portable pour profiter du cloud gaming ou du Remote Play. Bien que nous ne soyons pas particulièrement adeptes du jeu sur téléphone, nous avions été convaincus par leur prise en main lors de notre test de la version « Ultra ».

La nouvelle Razer Prio reprend cette idée dans un format pliable et compact, compatible avec les smartphones jusqu'à 7 pouces. Elle ne nécessite aucune recharge et prend en charge le PS Remote Play ainsi que plusieurs services de cloud gaming. Elle peut donc permettre de poursuivre une partie depuis son smartphone lorsque la télévision n'est plus disponible, à condition de disposer d'une connexion suffisamment stable.

Il ne s'agit évidemment pas de jouer à GTA VI nativement sur smartphone, mais d'accéder à sa console à distance avec une véritable manette plutôt qu'avec des commandes tactiles.

Et si le cloud gaming ne permet finalement pas de profiter du jeu, il restera toujours une solution plus simple : s'installer sur le canapé avec sa moitié ou ses amis et les regarder profiter à votre place de ce que Rockstar Games aura à proposer.