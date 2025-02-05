Kingdom Come: Deliverance 2 : Sauvegardez manuellement, gratuitement et facilement avec cette astuce

La sauvegarde manuelle de Kingdom Come: Deliverance 2 est assez contraignante. Mais il existe une astuce pour outrepasser le coût, tout en profitant d'une sauvegarde rapide quand vous le voulez.
À l'image du premier opus, la sauvegarde manuelle de Kingdom Come: Deliverance 2
est assez difficile, puisqu'elle vous demandera d'utiliser un consommable assez rare. C'est pourquoi ce jeu peut paraître frustrant si vous mourez bêtement alors que le dernier point de sauvegarde date, vous devrez tout refaire. Les sauvegardes automatiques étant assez rares, les développeurs ont mis en place les Schnaps du sauveur, une boisson qui sauvegarde dès qu'elle est bue. Il est toutefois possible de sauvegarder aussi souvent que vous le voulez, et rapidement, sans la consommer
. Voici comment.
Sauvegardez à l'infini dans Kingdom Come: Deliverance 2
Vous aurez peut-être découvert cette astuce vous-mêmes, ou alors vous l'utilisez sans même le savoir. Si vous n'avez plus de Schnaps du sauveur ou que vous souhaitez économiser ceux qui vous restent, sachez qu'une sauvegarde totalement gratuite existe
. Celle-ci est celle qui se fait lorsque vous quittez le jeu via le menu, en cliquant simplement sur « Sauvegarder et quitter »
. Cette option vous fera certes quitter le jeu, mais vous aurez le droit à une sauvegarde gratuite
. Idéal avant d'affronter un camp de bandit ou lorsque cela fait quelque temps que vous n'avez pas sauvegardé.
En contrepartie, cela coupera votre élan et vous devrez relancer le jeu. Mais si vous êtes à court de Schnaps du sauveur, cette petite astuce vous sauvera bien évidemment
. Nous vous conseillons de la garder sous le coude si vous en avez besoin.
Les autres façons de sauvegarder dans Kingdom Come: Deliverance 2
Il existe plusieurs façons de sauvegarder, plus ou moins efficaces. Outre les Schnaps du sauveur
, que nous pouvons trouver en jouant, en fouillant des coffres, via des quêtes ou en les fabriquant soi-même, il est possible de sauvegarder de ces façons suivantes :
- Les lits
- En dormant dans certains lits, vous aurez la chance de voir votre partie être sauvegardée. C'est notamment le cas chez le forgeron.
- Les sauvegardes automatiques
- Elles ne sont pas nombreuses mais arrivent de manière logique, après la complétion d'une quête ou d'un moment fort. Mais si vous explorez, vous verrez que votre dernier point de sauvegarde peut parfois être assez lointain...
En attendant, vous retrouverez nos guides de Kingdom Come: Deliverance 2
, comme celui qui vous explique comment trouver rapidement un cheval
, ou encore comment devenir riche
.
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