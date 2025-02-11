Kingdom Come: Deliverance 2 cache une fin secrète aussi brutale qu'inattendue

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 février 2025 à 17h33
Comme bon nombre de jeux à choix, Kingdom Come: Deliverance 2 propose plusieurs fins. Mais l'une d'entre elles, qualifiable de secrète, propose une conclusion assez brutale.
Kingdom Come: Deliverance 2 cache une fin secrète aussi brutale qu'inattendue
Si Kingdom Come: Deliverance 2 est avant tout une simulation immersive de la vie médiévale, il ne se prive pas d'inclure des conséquences réalistes et impitoyables pour ceux qui choisissent une voie criminelle. Parmi les nombreuses surprises du jeu, une fin cachée particulièrement sombre attend les joueurs les plus déviants

Un destin funeste pour les criminels dans KCD2

Comme l'a révélé NikTek sur Twitter, Kingdom Come: Deliverance 2 ne se contente pas de jeter les criminels en prison lorsqu'ils se font attraper. Si Henry accumule trop de méfaits sans pouvoir s'en sortir, le même sort que les criminels lui est réservé, et celui-ci marque la fin de l'histoire de notre protagoniste.

Notre héros sera effectivement condamné à mort et pendu en place publique s'il commet trop de crimes.
Pas de simple écran de game over ici, mais une cinématique entière montrant Henry attendant son exécution en cellule, avant d'être escorté jusqu'à la potence par une foule en colère. Le moment est lourd et dramatique : Henry lève les yeux vers le ciel, résigné, avant que le bourreau ne donne le coup fatal. Ce n'est qu'après cette scène macabre que le jeu affiche l'écran de fin, vous laissant le choix entre recharger une sauvegarde ou recommencer.

Un détail qui montre l'engagement de Warhorse Studios

De nombreux jeux proposent des fins alternatives précoces, comme la saga Far Cry, où certaines décisions permettent de finir le jeu avant même de le commencer. Mais Kingdom Come: Deliverance 2 va plus loin en offrant une véritable conclusion immersive à ceux qui choisissent une vie de hors-la-loi et qui finissent par se faire attraper.
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Les développeurs auraient pu se contenter d'un simple message, mais ils ont préféré offrir une conclusion cinématographique poignante, renforçant l'authenticité brutale de l'époque médiévale et la mise en scène de KCD2, très poignante.

Bien entendu, il reste possible de payer ou de se battre pour éviter la potence, mais ceux qui choisissent d'embrasser leur destin criminel jusqu'au bout seront récompensés par une exécution marquante et inédite dans le jeu vidéo.

Quoi qu'il en soit, vous retrouverez nos guides de Kingdom Come: Deliverance 2, comme celui qui vous explique comment trouver rapidement un cheval, ou encore comment sortir votre torche, si vous avez quelques difficultés lorsque vient la nuit.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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