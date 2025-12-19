Kingdom Come: Deliverance 2 : Bientôt, une sortie sur une nouvelle plateforme ?

Il se pourrait bien que Kingdom Come: Deliverance 2 se rende prochainement disponible sur une nouvelle console.

L'arrivée de Kingdom Come: Deliverance 2 sur Nintendo Switch 2 ?

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Une mise à niveau Switch 2 serait en préparation pour Kingdom Come: Deliverance

🔥LEAK EXPRESS:



💥Kingdom Come Deliverance recibirá un upgrade gratuito a SWITCH 2 próximamente.



💥Kingdom Come Deliverance 2 llegará a SWITCH 2 más adelante. Yo apuesto por antes de que acabe 2026.



La implementación del modo ratón parece que será una de las prioridades. pic.twitter.com/YvSCsdv2cR — Nash Weedle 💎 (@NWeedle) December 17, 2025

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Sorti au début du mois de février 2025 sur diverses plateformes de jeu,a rencontré un véritable succès, auprès des fans de la licence ainsi que des nouveaux venus. Après avoir accueilli plusieurs DLC,Selon l'insider Nash Weedle, qui a partagé cette information encore non officielle sur son compte Twitter/X,. D'après les détails dudit insider, cette version ne pourrait sortir qu'à la fin de l'année 2026.Bien qu'il ne s'agisse que d'une rumeur, étant donné que Warhorse Studios n'a pas fait d'annonce allant dans ce sens, cela semble tout à fait plausible. La Nintendo Switch 2 parvient à faire tourner des jeux très gourmands, à l'image de Cyberpunk 2077, et le premier opus de la franchise est disponible sur Switch 1. Il ne serait donc pas étonnant de voir la suite des aventures d'Henry de Skalice sur la nouvelle console de Nintendo. Mais, ce n'est pas tout.Toujours d'après Nash Weedle,. Celle-ci pourrait être gratuite pour tous les joueurs et les joueuses possédant déjà le jeu sur la première console hybride de Nintendo. Selon Nash Weedle, cette potentielle mise à jour devrait arriver dans peu de temps.Dans tous les cas, et comme toujours, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Il est préférable d'attendre une communication officielle de la part de Warhorse Studios pour en avoir le cœur net. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés si de plus amples détails à ce sujet sont dévoilés.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.