inZOI va-t-il proposer du contenu « 18+ » ? Le studio répond

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 mars 2025 à 17h15
Lors d'une session « Ask me anything », des joueurs ont demandé à l'équipe de développement d'inZOI si le jeu contiendrait du contenu olé olé. Or, la réponse risque de surprendre.
inZOI va-t-il proposer du contenu « 18+ » ? Le studio répond
Pour proposer l'expérience la plus proche possible de la réalité, inZOI compte bien intégrer de nombreuses options en jeu. Vos personnages pourront conduire des voitures, faire des activités avec leurs amis, commander de la nourriture, se battre ou encore avoir un animal de compagnie. Bien entendu, ils pourront avoir des relations amoureuses et même se marier. Cependant, la vie sentimentale des Zois a poussé la communauté à se questionner sur ce qu'ils peuvent ou non faire sous la couette. 

Cette question coquine a d'ailleurs été posée dans le cadre d'une session « Ask me anything » organisée avec une partie de l'équipe de développement d'inZOI. Face aux interrogations des joueurs sur la présence ou non de nudité et la représentation de l'acte, l'assistant réalisateur Joel Lee a donné des indices qui laissent perplexes. 

« Dans Inzoi, pourrez-vous avoir des interactions dans le but de créer des bébés ? »

La question exacte n'est plus accessible mais elle a été traduite de manière à éviter de mentionner des noms considérés comme du contenu adulte. En effet, il ne faut pas oublier que, depuis ses débuts, inZOI est présenté comme un jeu PEGI 12, exactement comme Les Sims 4. De fait, il ne peut pas comporter de scènes suggestives ou de contenu habituellement destiné à un public majeur. Cependant, Joel Lee suggère qu'il y aura bien quelque chose, mais il faudra faire travailler notre imagination. 
Dans le jeu, vous savez évidemment ce qui se passe : le Zoi mâle et la Zoi femelle sont ensemble, probablement au lit, avec l'intention de créer des bébés. À quel point est-ce visuellement évident ? C'est là que vous devez faire appel à votre imagination. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous voyez ; vous devez supposer que c'est ce qui se passe. Est-ce assez clair pour tout le monde ? C'est le cas. En quelque sorte. Peut-être pas au niveau auquel tout le monde s'attendait.
Cette réponse suggère qu'une animation sera jouée, peut-être avec une couette qui bouge ou un autre élément visuel non suggestif. La représentation de l'acte pourrait être plus romantique, avec un couple se tenant la main ou donnant un baiser à leur moitié.

Miniature vidéo

Cependant, cela reste hypothétique tant que les câlins n'ont pas été expérimentés en jeu. Les plus curieux devront patienter jusqu'au 28 mars prochain pour en apprendre plus sur « la chose ».
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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