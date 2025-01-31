inZOI : De nouvelles fonctionnalités promises par le directeur pour le lancement du jeu

La sortie d'inZOI est très proche, mais son directeur continue de promettre une pluie de fonctionnalités et de contenus innovants pour la simulation de vie la plus attendue de 2025.
Régulièrement, inZOI
fait parler de lui et des multiples possibilités qui seront offertes aux joueurs. Que ce soit à son lancement ou au gré des mises à jour, le titre promet une expérience proche de la réalité et des options de personnalisation toujours plus impressionnantes. Les dernières annonces faites par Hyungjun « Kjun » Kim parlent notamment de gestes enfreignant la loi
et d'outils pour créer un Zoi à partir de la photo d'une personne
.
Sur le serveur Discord officiel d'inZOI, Hyungjun « Kjun » Kim communique régulièrement sur la progression du projet et ce qu'il envisage pour le futur du titre. Or, il a publié fin janvier une nouvelle liste de fonctionnalités qui seraient mises en place avant le lancement de l'accès anticipé.
De la nourriture à emporter, un coma alimentaire et des combats dès les débuts d'inZOI ?
Les développeurs de la simulation de vie prennent en compte les demandes du directeur du jeu, mais également les souhaits émis par la communauté sur le serveur Discord. De fait, la liste des options proposées se veut la plus fidèle possible à la demande des joueurs. Mais si cela remet en question la disponibilité de tous les éléments pour le lancement d'inZOI, Hyungjun « Kjun » Kim et son équipe semblent déterminés à proposer le jeu le plus réaliste et le plus permissif possible
.
Sur le seul mois de janvier 2025, voici la liste de ce que Hyungjun « Kjun » Kim a promis d'intégrer avant les débuts officiels d'inZOI :
- L'application d'effets tels que le « coma alimentaire » en fonction des aliments consommés par votre Zoi
- La possibilité de commander et de se faire livrer de la nourriture en jeu
- Des animations culinaires de meilleure qualité
- De nouvelles animations pour les combats entre Zois
- La détermination du « vainqueur » d'un combat en fonction des statistiques du Zoi
- Un tutoriel plus complet pour les nouveaux joueurs
L'allongement de la liste des options disponibles pour inZOI peut encore évoluer d'ici le lancement de l'accès anticipé, prévu pour le 28 mars 2025.
Dans tous les cas, Hyungjun « Kjun » Kim a déjà confirmé que les animaux de compagnie, les carrières culinaires ou des stations-service opérationnelles arriveraient dans les mois suivant la sortie du jeu.
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