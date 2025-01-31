inZOI : De nouvelles fonctionnalités promises par le directeur pour le lancement du jeu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 31 janvier 2025 à 14h44
La sortie d'inZOI est très proche, mais son directeur continue de promettre une pluie de fonctionnalités et de contenus innovants pour la simulation de vie la plus attendue de 2025.
inZOI : De nouvelles fonctionnalités promises par le directeur pour le lancement du jeu
Régulièrement, inZOI fait parler de lui et des multiples possibilités qui seront offertes aux joueurs. Que ce soit à son lancement ou au gré des mises à jour, le titre promet une expérience proche de la réalité et des options de personnalisation toujours plus impressionnantes. Les dernières annonces faites par Hyungjun « Kjun » Kim parlent notamment de gestes enfreignant la loi et d'outils pour créer un Zoi à partir de la photo d'une personne

Sur le serveur Discord officiel d'inZOI, Hyungjun « Kjun » Kim communique régulièrement sur la progression du projet et ce qu'il envisage pour le futur du titre. Or, il a publié fin janvier une nouvelle liste de fonctionnalités qui seraient mises en place avant le lancement de l'accès anticipé.

De la nourriture à emporter, un coma alimentaire et des combats dès les débuts d'inZOI ?

Les développeurs de la simulation de vie prennent en compte les demandes du directeur du jeu, mais également les souhaits émis par la communauté sur le serveur Discord. De fait, la liste des options proposées se veut la plus fidèle possible à la demande des joueurs. Mais si cela remet en question la disponibilité de tous les éléments pour le lancement d'inZOI, Hyungjun « Kjun » Kim et son équipe semblent déterminés à proposer le jeu le plus réaliste et le plus permissif possible
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Sur le seul mois de janvier 2025, voici la liste de ce que Hyungjun « Kjun » Kim a promis d'intégrer avant les débuts officiels d'inZOI : 
  • L'application d'effets tels que le « coma alimentaire » en fonction des aliments consommés par votre Zoi
  • La possibilité de commander et de se faire livrer de la nourriture en jeu
  • Des animations culinaires de meilleure qualité
  • De nouvelles animations pour les combats entre Zois
  • La détermination du « vainqueur » d'un combat en fonction des statistiques du Zoi
  • Un tutoriel plus complet pour les nouveaux joueurs
L'allongement de la liste des options disponibles pour inZOI peut encore évoluer d'ici le lancement de l'accès anticipé, prévu pour le 28 mars 2025. Dans tous les cas, Hyungjun « Kjun » Kim a déjà confirmé que les animaux de compagnie, les carrières culinaires ou des stations-service opérationnelles arriveraient dans les mois suivant la sortie du jeu.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

inZOI, le grand rival des Sims, repousse sa sortie sur PS5 à 2027
inZOI 06 juillet 2026

inZOI, le grand rival des Sims, repousse sa sortie sur PS5 à 2027

L'un des concurrents des Sims, inZOI, va faire patienter les joueurs PlayStation encore un long moment. Krafton annonce un report de la version PS5 à 2027 pour repenser totalement l'interface et offrir une expérience console irréprochable, loin des errements de l'accès anticipé sur PC.
inZOI : Le créateur du rival des Sims regrette presque de l'avoir conçu
inZOI 31 mars 2026

inZOI : Le créateur du rival des Sims regrette presque de l'avoir conçu

Considéré comme le grand rival des Sims, inZOI traverse une phase d'accès anticipé compliquée. Son créateur, Hyungjun Kim, avoue publiquement ses regrets face à l'ampleur de la tâche et s'excuse auprès des joueurs qui font office de testeurs payants pour un titre encore loin d'être abouti.
InZOI confirme enfin la fonctionnalité que tous les fans attendaient, grâce au président sud-coréen
inZOI 21 novembre 2025

InZOI confirme enfin la fonctionnalité que tous les fans attendaient, grâce au président sud-coréen

Le monopole des Sims 4 pourrait bien vaciller. InZOI, le concurrent sud-coréen au photoréalisme bluffant, vient de confirmer le développement d'une fonctionnalité majeure réclamée depuis des décennies par les amateurs du genre. Une annonce surprenante, validée par une figure politique inattendue.

commentaire (0)