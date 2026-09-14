inZOI se transforme en véritable MMO social avec Canvastown

Le concurrent des Sims surprend les joueurs en dévoilant Canvastown, un mode multijoueur expérimental. Pensé comme un MMO social à la croisée de Second Life et Ready Player One, ce projet parallèle suscite autant de curiosité que d'interrogations sur l'avenir du jeu de base.

Disponible depuis un an et demi, inZOI n'a pas réellement conquis les joueurs. Mais le studio sait qu'il peut encore séduire les joueurs en apportant des nouveautés attendues, tout en amélioration à la simulation de vie. C'est dans ce sens qu'une nouvelle a été annoncée par le réalisateur du jeu, Hyungjun Kim, plus connu sous le pseudonyme de Kjun, qui vient de présenter Canvastown. Il ne s'agit pas d'une simple mise à jour, mais d'une expérience sociale massivement multijoueur développée en parallèle du titre principal. Dans ce mode expérimental, les joueurs abandonnent la vue globale pour incarner un seul et unique avatar au cœur d'un village virtuel.

Un hub social inspiré de Second Life et Ready Player One

L'objectif de cette nouvelle proposition est de s'éloigner de la routine quotidienne inhérente aux simulations de vie classiques. Après avoir créé leur personnage et personnalisé leur maison, les joueurs pourront se rendre dans une zone centrale baptisée AR Company.

Cet espace virtuel permettra à une cinquantaine de personnes de se rencontrer et d'interagir librement. Kjun compare volontiers cette vision à l'univers du film Ready Player One, imaginant un monde où l'on peut fuir la réalité pour vivre une existence alternative. Les vétérans y verront surtout un héritier spirituel de Second Life ou du défunt PlayStation Home.

Des mini-jeux et une forte dimension communautaire

Dans les locaux de l'AR Company, des terminaux permettront de se téléporter directement dans les demeures construites par d'autres utilisateurs. L'idée est de favoriser les rencontres entre créateurs et de partager des espaces uniques. Le projet va encore plus loin en intégrant des mini-jeux développés grâce aux outils de modding du jeu. Les premières démonstrations ont révélé des courses de karting et des parcours d'obstacles rappelant fortement le célèbre Fall Guys.

Comme son nom l'indique, nous voulions offrir avec Canvastown un espace où les créateurs peuvent utiliser non seulement nos outils natifs, mais aussi de vastes capacités de modding, pour créer de toutes nouvelles expériences à partir de zéro et les partager.

















Une ambition démesurée qui inquiète les joueurs

Cependant, cette annonce spectaculaire soulève quelques craintes. L'accès anticipé d'inZOI a essuyé des critiques, certains experts pointant du doigt une simulation encore trop superficielle face à son concurrent direct. Kjun lui-même admet que la création d'une simulation de vie est un défi colossal. Le voir s'éparpiller sur un projet de MMO social laisse perplexe. Le réalisateur se montre d'ailleurs très lucide sur l'état actuel de Canvastown.

Regarder la version actuelle me fait soupirer. Il y a tellement de lacunes, et nous avons un très long chemin à parcourir. Mais un jour, j'espère donner vie à ce rêve.

Le jeu de base reste la priorité absolue

Pour rassurer sa communauté, le studio insiste sur le fait que Canvastown est développé par une équipe restreinte et reste un projet totalement optionnel. La priorité absolue demeure l'amélioration des fondations d'inZOI. La prochaine mise à jour majeure promet d'enrichir considérablement l'expérience de base. Elle introduira la possibilité de définir des comportements spécifiques pour les objets utilisables, offrant ainsi une personnalisation poussée des lieux publics.

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De plus, le studio retravaille la personnalité des familles résidentes et ajoutera une fonctionnalité très attendue par les fans du genre : la possibilité de commencer sa partie au bas de l'échelle sociale dans un terrain délabré. Avec la concurrence de Paralives, qui séduit de nombreux joueurs, l'équipe d'inZOI devra prouver qu'elle est capable de mener de front ces deux projets titanesques sans sacrifier la qualité de son jeu principal.

Actuellement disponible sur PC en accès anticipé, la version PS5 n'arrivera finalement pas avant 2027, après son report.