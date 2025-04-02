InZOI proposera des mises à jour plus fréquentes et réactives après son lancement réussi en accès anticipé

Fort du succès impressionnant d'InZOI en accès anticipé, Krafton vient d'annoncer un nouveau rythme de mises à jour. L'objectif : être plus réactif face aux retours des joueurs, en proposant des correctifs réguliers et rapides pour améliorer constamment l'expérience de jeu.
Depuis sa sortie, InZOI
connaît une ascension fulgurante sur Steam, se positionnant clairement comme un sérieux concurrent aux Sims. Si Krafton a déjà promis une année 2025 riche en mises à jour gratuites et DLC, le studio dévoile désormais plus précisément ses intentions à court terme afin de répondre efficacement aux attentes de la communauté.
Des mises à jour plus petites, mais plus rapides
Dans une lettre ouverte adressée à la communauté, Hyungjun « Kjun » Kim, directeur du jeu, explique la nouvelle stratégie adoptée par Krafton. Initialement, l'équipe prévoyait des mises à jour majeures toutes les huit semaines, mais face au succès immédiat et à l'importance des retours des joueurs, cette approche a été revue
. Désormais, le studio privilégiera :
- Des mises à jour plus petites et régulières.
- Une réactivité accrue avec des correctifs fréquents pour régler rapidement les problèmes signalés par les joueurs.
- Une prise en compte immédiate des retours de la communauté afin d'améliorer continuellement le jeu.
Selon Kjun, cette nouvelle méthode aura « un impact positif direct sur l'expérience globale des joueurs
».
La communication au cœur du projet InZOI
Au-delà de la fréquence des mises à jour, Krafton souhaite renforcer considérablement sa communication avec les joueurs. Pour ce faire, le studio envisage de nouvelles méthodes pour recueillir et analyser efficacement les retours de la communauté. Ainsi, Krafton travaille actuellement sur :
- Un sondage permettant aux joueurs de faire part de leurs impressions et suggestions avant les prochaines mises à jour.
- Des solutions de communication bilatérale globales afin d'améliorer l'échange direct entre les développeurs et la communauté.
L'objectif clairement affiché est que chaque joueur puisse facilement partager ses remarques, et surtout, recevoir une réponse rapide et transparente.
Avec cette stratégie proactive, Krafton souhaite renforcer encore davantage le lien de confiance créé avec les joueurs. L'accueil chaleureux réservé à InZOI permet déjà d'envisager un futur radieux pour ce simulateur de vie ambitieux, qui entend clairement rivaliser durablement avec le géant Les Sims 4
.
En attendant ces prochaines mises à jour, les joueurs peuvent profiter pleinement de l'accès anticipé d'InZOI, en explorant toutes les subtilités du jeu, comme les tatouages
sans oublier quelques astuces bien utiles pour faciliter leur expérience comme les codes de triche
.
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