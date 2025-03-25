inZOI : Heure de sortie en France sur PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2025 à 18h45
C'est enfin l'heure d'inZOI, qui est sur le point de sortir sur PC. Retrouvez donc l'heure de sortie du potentiel concurrent des Sims dans notre article.
inZOI : Heure de sortie en France sur PC
Annoncé en 2023, inZOI est déjà sur le point d'arriver, moins de deux ans après. Très attendu depuis son annonce, puisqu'il s'agit d'une simulation de vie qui pourrait venir concurrencer les Sims sur le long terme, il a de grandes chances de battre des records et d'attirer moult joueurs le jour de son lancement, et dans les semaines qui suivent, si les critiques sont bonnes. Le titre figure d'ailleurs parmi le haut du classement des jeux les plus attendus sur la plateforme de Valve, signe qu'il fait parler.

Toutefois, celles et ceux qui souhaitent s'y lancer dès les premiers instants cherchent à savoir à quelle heure sortira inZOI sur PC, en France.

À quelle heure sortira inZOI en France ?

L'heure de sortie d'un jeu varie souvent, et indique le moment à partir duquel il peut être acheté, installé et joué. Parfois, ces sorties arrivent en pleine nuit, dès le début de la journée, en début de matinée ou en fin d'après-midi. Cela dépend de la localisation du studio, de la plateforme et du souhait des développeurs.

Dans le cas d'inZOI, les nouvelles sont plutôt bonnes, puisque d'après les informations partagées sur les réseaux sociaux par KRAFTON, son heure de sortie est programmée à 1 heure, en France. Les joueurs pourront donc découvrir cette nouvelle expérience dès le 28 mars à 1h, heure de Paris.

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Vous pourrez l'acheter à ce moment-là, puisque inZOI ne sera pas free-to-play. Son prix de vente est affiché à 39,99 €, ce qui est relativement abordable, bien qu'il soit en accès anticipé. Néanmoins, les développeurs ont promis une multitude de mises à jour gratuites, comprenant des DLC, pour améliorer le contenu du jeu.
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En attendant le 28 mars, vous pouvez retrouver notre preview d'inZOI. Sachez qu'une version console pour le jeu de simulation de vie est également prévue, mais celle-ci arrivera plus tard. Aucune date n'a été communiquée pour le moment.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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