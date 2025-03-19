inZOI dévoile son prix avec une roadmap ambitieuse pour le concurrent des Sims

Le prometteur jeu de simulation inZOI vient de révéler sa stratégie tarifaire, ainsi qu'une feuille de route ambitieuse pour 2025, avec des mises à jour majeures déjà prévues.
Alors qu'il s'apprête à débarquer prochainement, le simulateur de vie inZOI
lève enfin le voile sur sa politique tarifaire et son contenu à venir pour l'année 2025. Développé par KRAFTON et sous la houlette de Hyungjun "Kjun" Kim, le titre se positionne comme un concurrent ambitieux à la référence du genre : Les Sims
.
Un prix similaire aux standards du genre, et un suivi ambitieux
Le studio vient tout juste d'annoncer qu'inZOI
sera proposé à un prix similaire aux autres grandes références du genre, puisqu'il sera vendu 40 € environ
, soit l'équivalent habituel des jeux tels que Les Sims. Le développeur reconnaît lui-même l'ambition de ce projet qu'il qualifie volontiers de « risqué », mais confirme un suivi rigoureux tout au long de l'accès anticipé, avec plusieurs mises à jour majeures prévues avant la fin de l'année.
Cette politique tarifaire attractive s'accompagne surtout d'une promesse forte : l'intégralité du contenu prévu pour 2025 sera totalement gratuite pour tous les joueurs en possession du jeu, offrant une pléthore de nouveaux ces prochains mois
.
Proposer un jeu aussi complexe était presque téméraire, mais nous tenons à respecter notre engagement : jusqu'à la sortie définitive, toutes les mises à jour prévues seront gratuites.
Une roadmap ambitieuse pour 2025
Le studio a également partagé une feuille de route claire avec quatre mises à jour majeures prévues d'ici la fin de l'année 2025. Parmi celles-ci :
- Mai 2025 : introduction d'un système permettant de modifier la silhouette de votre personnage en fonction des activités physiques réalisées.
- Août 2025 : ouverture d'une ville entièrement dédiée aux chats pour célébrer la Journée internationale du chat le 8 août.
- Octobre 2025 : ajout d'options de personnalisation inédites, nouvelles tenues et meubles.
- Décembre 2025 : mise à jour festive avec des événements saisonniers, de nouveaux objets et des décorations spéciales pour les fêtes.
Le studio précise également que chaque mise à jour majeure sera accompagnée de nombreuses améliorations techniques et cosmétiques régulières, pour garder la communauté active tout au long de l'année.
Avec cette feuille de route ambitieuse et transparente, inZOI se positionne clairement comme une alternative solide dans le domaine des simulations de vie
. Sa sortie en accès anticipé est programmée pour le 28 mars prochain
, à un tarif d'environ 40 euros, sur PC via Steam. La version finale n'est pas attendue avant 2026. Et une chose semble certaine : les curieux vont regarder de très près ce que va offrir inZOI. En attendant, vous pouvez déjà avoir accès à une partie du jeu
.
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