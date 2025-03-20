Preview inZOI : On y a joué plusieurs heures, et voici notre avis sur le Sims-like

Conclusion

Le ressenti après les premières heures est plutôt bon, et nous avons hâte d'y retourner et de suivre son évolution, ce qui est un bon signe. Les possibilités sont déjà assez conséquentes, tandis que les nouvelles idées apportent de la fraicheur.



Les compétences sont un vrai plus pour se professionnaliser dans certains domaines, et les relations humaines aident beaucoup à l'immersion. Alors qu'une partie du contenu manque encore, inZOI devrait séduire bon nombre de joueurs. Attention néanmoins à votre ordinateur, l'optimisation n'est pas encore au rendez-vous.