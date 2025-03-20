Preview inZOI : On y a joué plusieurs heures, et voici notre avis sur le Sims-like

Nous avons eu la chance de jouer à inZOI, le Sims-like de KRAFTON, à quelques jours de sa sortie. Voici ce que nous en avons pensé et s'il vaut vraiment le coup.
Avec son arrivée en accès anticipé sur PC le 28 mars prochain, inZOI s'apprête à défier frontalement le mastodonte Les Sims
. Ce nouveau venu dans le domaine très exigeant des jeux de simulation de vie attire déjà l'attention grâce à ses promesses ambitieuses et son approche originale. Pourtant, derrière ce potentiel séduisant, le titre montre encore quelques faiblesses notables. Mais KRAFTON a indéniablement de quoi en faire une pépite
, et la référence de la simulation de vie de ces prochaines années.
Une inspiration évidente, mais une personnalité à affirmer
Dès les premiers pas dans l'univers d'inZOI, la filiation avec la célèbre série d'EA saute aux yeux. Création détaillée de personnages, gestion du quotidien et relations sociales élaborées, voire très poussées : le jeu ne cherche pas à cacher ses influences. Mais au-delà de cette comparaison évidente, inZOI tente de se démarquer grâce à une dimension RPG particulièrement développée.
En effet, l'une des forces majeures d'inZOI réside dans son système très complet de progression des compétences
. Chaque action entreprise par les personnages a un véritable impact sur leur évolution, offrant une réelle profondeur tactique à l'expérience. Cette mécanique incite naturellement à explorer différentes stratégies, rendant le gameplay gratifiant sur la durée.
Par exemple, vous pouvez très vite vous spécialiser dans certains domaines
, comme le montage de vidéo. Le fait d'en faire vous fera progresser dans cette compétence, vous rendra meilleure et permettra de fournir un travail plus important. Vous pourrez donc, notamment, revendre vos créations plus cher.
Des interactions sociales immersives
Autre atout indéniable : les interactions sociales
. Celles-ci sont particulièrement riches et variées. Les personnages réagissent avec crédibilité aux différentes situations, offrant une immersion notable. Les dialogues, ainsi que les émotions générées, influencent de manière convaincante l'évolution des relations entre les personnages, rendant l'ensemble vivant et dynamique.
Ce soin apporté aux relations humaines permet au joueur de se projeter aisément dans la peau de ses avatars virtuels, renforçant ainsi le sentiment d'immersion et d'identification, éléments essentiels pour un bon jeu de simulation. Nous regretterons néanmoins des chemins qui se répètent selon ce que vous souhaitez avec l'autre personne. Mais n'oublions pas, inZOI est en accès anticipé
, et tous les aspects seront améliorés avec le temps.
Une dimension simulation à renforcer
Malheureusement, cet aspect réussi contraste avec une certaine faiblesse constatée du côté simulation pure. En effet, la gestion du quotidien manque encore clairement de profondeur. Les routines quotidiennes se montrent rapidement répétitives (manger, se laver, dormir...), les activités proposées demeurent pour l'instant trop limitées
, même si en explorant nous en découvrons quelques-unes, et les mécaniques liées à la gestion économique ou à la réalisation d'objectifs à long terme semblent sous-exploitées.
Ces lacunes donnent parfois l'impression que le jeu peine à dépasser une superficialité qui pourrait rapidement lasser les joueurs exigeants à la recherche d'une simulation complète et réaliste. Il sera crucial pour les développeurs de travailler ce point dans les mois à venir afin d'offrir une expérience plus satisfaisante et durable. Mais encore une fois, si les développeurs arrivent à faire ce qu'ils ont imaginé, le résultat devrait être très bon
. Nous arrivons déjà à voir où ils veulent nous emmener, avec les différentes activités, et les villes très complètes.
Un potentiel évident, un jeu à surveiller
Malgré ces imperfections, inZOI dispose d'un potentiel évident qui mérite l'attention des amateurs de jeux de simulation.
Le choix d'un accès anticipé montre d'ailleurs une volonté claire de faire évoluer le titre en prenant en compte les retours de la communauté.
Si l'équipe de développement parvient à approfondir rapidement la dimension simulation et à étoffer son contenu, inZOI pourrait se révéler comme une alternative sérieuse
, voire incontournable, à la célèbre licence Les Sims. Rendez-vous donc dès le 28 mars prochain sur PC pour découvrir cette expérience prometteuse et suivre son évolution de près.
Petit mot tout de même sur l'optimisation, qui reste à revoir. Si vous ne répondez pas aux configurations PC minimales
, il sera très dur de profiter d'une expérience fluide. À titre d'exemple, avec cette configuration nous tournions entre 60 et 85 FPS :
- OS → Windows 10
- Carte Graphique → NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
- Processeur → i7-13700F 2.10 GHz
- RAM → 32 Go
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