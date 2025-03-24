Hollow Knight Silksong : Une nouvelle mise à jour Steam relance l'espoir d'une sortie en 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 mars 2025 à 14h45
Hollow Knight: Silksong fait à nouveau parler de lui avec une deuxième mise à jour intrigante de sa page Steam en deux semaines, renforçant la possibilité d'une sortie imminente en 2025.
Hollow Knight Silksong : Une nouvelle mise à jour Steam relance l'espoir d'une sortie en 2025
Après plusieurs années d'attente interminable et de spéculations, l'espoir d'une sortie prochaine pour Hollow Knight: Silksong refait surface. En effet, de récents changements subtils, mais significatifs sur sa page Steam ravivent l'enthousiasme des joueurs qui attendent impatiemment la suite tant espérée du célèbre metroidvania. D'autant plus que Microsoft a lâché une belle info la semaine passée.

Des changements récents et intrigants sur la page Steam

Selon une publication Reddit repérée récemment, plusieurs modifications ont été effectuées sur la page Steam du jeu. Parmi elles, l'ajout du support de la catégorie NVIDIA Cloud Gaming (GeForce Now), permettant aux joueurs de profiter du jeu via le cloud.

Mais surtout, un changement de taille concerne la mention du copyright, passée de 2019 à 2025. Cette mise à jour indique clairement qu'une sortie officielle cette année semble plus probable que jamais.

Steam metadata of Hollow Knight Silksong just got updated for the first time in very long time
byu/hzy980512 inGamingLeaksAndRumours

« Cette modification de copyright à 2025 est le signe le plus concret à ce jour que Hollow Knight: Silksong pourrait sortir très prochainement », soulignent les fans sur Reddit.

La deuxième indication prometteuse en quelques jours

Cette mise à jour intervient seulement quelques jours après que Xbox ait officiellement cité Silksong parmi ses jeux attendus, un autre indice encourageant pour la communauté des fans qui attendent impatiemment des nouvelles depuis son annonce en février 2019. Cependant, la prudence reste de mise après plusieurs fausses alertes dans le passé. Il est essentiel de rester mesuré et d'éviter de s'emballer trop vite, même si ces indices semblent particulièrement prometteurs cette fois-ci.

Peu après, c'est un célèbre leaker qui a annoncé une sortie d'Hollow Knight : Silksong d'ici... le mois de juin
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La fin du mystère approche-t-elle enfin ?

Espérons que ces changements soient annonciateurs d'une date officielle dans les semaines à venir, mettant ainsi fin à une attente qui dure depuis maintenant six ans.
En attendant une annonce officielle du studio Team Cherry, la communauté reste attentive au moindre détail pouvant enfin confirmer définitivement cette sortie tant attendue. 

Microsoft ou Team Cherry pourraient nous en dire plus dans les semaines à venir.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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