inZOI : Vous pourrez créer des personnages inspirés par de vrais visages

Dans un nouveau journal des développeurs, le directeur d'inZoi détaille plusieurs des fonctionnalités disponibles en jeu, notamment celles de l'éditeur de personnage
Le lancement en accès anticipé d'inZOI
se rapproche à grands pas. Prévu pour le 28 mars 2025 exclusivement sur PC
, le simulateur de vie est toujours en développement et ses créateurs partagent les progrès et nouveautés dans des billets réguliers. Le dernier en date a été partagé le 27 janvier 2024 et il donne aux joueurs quelques précisions supplémentaires sur le concurrent des Sims.
Un outil de création remanié, des animaux à adopter, un didacticiel et des logements limités dans inZOI
Dans un premier temps, le directeur du jeu (Hyungjun 'Kjun' Kim) a indiqué que les souhaits des joueurs sont pris en compte dans le développement des fonctionnalités à venir dans inZOI. S'il manque un élément ou un détail que vous souhaitez voir apparaître en jeu, partager votre opinion sur les réseaux sociaux ou sur le site du jeu peut avoir une influence. Parmi ces détails souhaités, l'utilisation de la capture faciale pour créer des Zois est l'une des plus attendues.
Après avoir vu notre capture faciale en direct, nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous souhaitaient naturellement appliquer ces concepts à la création automatique de visages pour vos Zois. C'est une idée géniale qui pourrait certainement simplifier votre expérience de création de Zois. Bien que nous n'en soyons qu'aux premiers stades de développement, nous travaillons effectivement sur une fonctionnalité légèrement différente, mais qui s'inspire de la façon dont nous itérons les actifs personnalisés en mode construction.
De fait, la capture faciale ne sera pas disponible au lancement d'inZOI. Cependant, d'autres éléments attendus pourraient faire leurs débuts le 28 mars prochain. Par exemple, il explique que les logements seront bien disponibles. Cependant, le nombre illimité d'étages initialement prévu a été retravaillé.
Les immeubles et logements en jeu ne pourront pas dépasser les 30 étages. Un didacticiel complet est également dans les cartons
afin d'aider les non-initiés à se plonger rapidement dans la simulation de vie.
Enfin, Hyungjun 'Kjun' Kim précise que des « fonctionnalités liées aux animaux de compagnie sont prévues
». Mais celles-ci arriveront dans un futur patch. Vous ne pourrez donc pas adopter de chien ou de chat lors de vos débuts dans inZOI
.
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