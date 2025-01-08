inZOI inclura des fonctionnalités criminelles jamais vues dans Les Sims

Si inZOI vous permettra de vivre votre vie exactement comme vous l'entendez, il permettra également aux joueurs de commettre des actes punis par la Loi.
Créer votre personnage idéal, décorer entièrement sa maison et vivre une vie amusante sont autant de fonctionnalités qui seront disponibles dans inZOI
. Le titre présenté comme le rival des Sims sera disponible en accès anticipé à partir du 28 mars 2025, exclusivement sur PC
. S'il est souvent comparé à la franchise d'Electronic Arts, le jeu compte aussi se démarquer au travers de divers éléments de gameplay.
L'un des points fondamentaux dans les simulations de vie est la liberté accordée au joueur ou à ses personnages. Or, ces titres mettent l'accent sur le côté convivial, joyeux et surtout honnête. Mais si vos Sims pouvaient passer quelque temps en prison, les personnages d'inZOI pourraient aller plus loin encore
. C'est en tout cas ce que suggère leur réalisateur dans une note partagée sur Discord.
Enfreindre la loi et gâcher la vie des autres sera possible dans inZOI
Avant toute chose, il faut préciser que Hyungjun 'Kjun' Kim (réalisateur du titre) n'avait pas dans l'idée de donner cette liberté aux personnages d'inZOI. D'ailleurs, il a confié qu'à l'origine, son évocation était « une source d'effroi » pour les développeurs car l'objectif premier était d'éviter les thèmes trop violents ou provocateurs
pour une simulation de vie destinée à un large public.
Mais Hyungjun 'Kjun' Kim avait bien conscience que ces éléments pouvaient plaire à une partie de la communauté
. De plus, le monde d'inZOI tourne autour d'une monnaie spécifique, qu'il serait possible d'obtenir de différentes manières, y compris celles punies par la loi. « Il est intéressant de noter que le vol n'est que le deuxième crime le plus grave dans InZOI (vous avez une idée du premier ?). Définir un ensemble d'actions appropriées pour les criminels et la police a été un véritable défi.
»
Il explique qu'en cas de délit, un inZOI peut être mis en prison pour une durée maximale de trois jours.
Si le titre ne proposera pas de course-poursuite ou d'arrestations dignes d'un GTA, le fait d'être en prison aura un impact sur la conservation de votre foyer. Le but est de créer un univers où le bien et le mal peuvent cohabiter, nécessitant de fait une part de criminalité car elle existe aussi dans le monde réel
.
Enfin, le réalisateur conclut sa note en demandant à la communauté son avis sur ce détail en vue d'ajouter d'autres délits dans de futures mises à jour. Quoi qu'il en soit, il faut encore patienter quelques semaines avant de découvrir ce qui attend vos personnages s'ils décident de ne pas respecter les règles.
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