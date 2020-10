Magic the Gathering : « Le Commander est devenu l’une des façons les plus populaires de jouer à Magic » - Interview

Qu'est-ce que Zendikar ? Pouvez-vous m'en dire plus concernant le Lore ?

Pourquoi être, à présent, de retour sur Zendikar ?

Quels sont les principaux protagonistes et pourquoi sont ils spéciaux ?

Qu'est-ce que le mode Commander ?

Pourquoi les Deck Commander pré-construit sont plus adaptés aux débutants ?







Que sont les deck Commander de Zendikar et pourquoi sont-ils spéciaux ?

Comment les nouvelles mécaniques, propres à Zendikar, affectent elles le mode Commander ?

Pour finir, avez-vous des astuces spécialement adaptées aux débutants ?

Zendikar est l'un des mondes les plus populaires de tout Magic et le monde donne vraiment du sens à l’aventure. C’est un monde où la terre change constamment : vous pourriez être sur une falaise qui flotte dans les airs la prochaine fois ! Mais malgré cet incroyable péril, il y a beaucoup de grands trésors cachés dans Zendikar à trouver ainsi que d'audacieuses aventures qu'il vous faudra découvrir ensemble.Quand un monde est aussi populaire que Zendikar, nous ne pouvons pas simplement rester à l'écart et, surtout, si longtemps. Cela fait maintenant quatre ans et demi que nous n'avions pas posé les pieds sur Zendikar. La diversité de mondes visités annuellement donne un bon timing pour y revenir. De plus, du point de vue de l’histoire, Nahiri a encore quelques affaires non résolues sur Zendikar…Les trois Planeswalker que vous trouverez dans Renaissance de Zendikar sont Nahiri, Nissa et Jace. Jace et Nissa sont les protagonistes tandis que Nahiri ne l'est pas. Ils ont tous deux grandi sur Zendikar, et ont une histoire profonde ici. Nahiri est une lithomancienne (ce qui signifie qu’elle peut contrôler la pierre) et était l’une de celles qui ont emprisonné les Eldrazi il y a des millénaires. Mais après avoir été piégée dans une Helvault magique pour ce qui semblait être une éternité, une des dernières fois que nous l'avons vu en action, elle lâchait Emrakul sur Innistrad ! Quoi qu’il en soit, pour avancer un peu, les complots de Nahiri avec l’Eldrazi ont échoué et maintenant elle a de nouveaux problèmes sur Zendikar.Jace et Nissa aimeraient bien savoir ce que fait Nahiri. Jace est un mage mental, spécialisé dans la magie mentale, et Nissa se spécialise dans la magie de la nature.Ils sont actuellement à la poursuite de Nahiri.Et… eh bien, vous devrez lire notre web-fiction sur Dailymtg.com pour en savoir plus.Les decks Commanders sont annoncés comme adaptés aux néophytes pour l'extension Renaissance de Zendikar. Cela permet aux joueurs de mieux intégrer ce mode de jeu moins répandu et tout autant apprécié. La deuxième partie de cette interview tend donc à présenter plus en détails les decks, le fonctionnement ainsi que les astuces pour bien débuter.Le Commander est devenu l’une des façons les plus populaires de jouer à Magic dans le monde. Contrairement à la plupart des modes Magic, qui sont compétitifs et en tête-à-tête, le Commander est une expérience sociale de groupe. Vous jouez un jeu, généralement avec quatre et parfois cinq joueurs, et l’accent est presque plus sur le plaisir que sur la victoire. Oui, gagner est agréable, mais une bonne partie de Commander permet de laisser tous les joueurs partir en se rappelant d'avoir passé du bon temps !Il est différent des matchs Magic normaux à quelques égards. Tout d’abord, vous avez deux fois plus de vie (40) et votre jeu est de 100 cartes plutôt que 60. Cela signifie que les jeux peuvent continuer pendant un certain temps, et tout le monde a l’occasion de développer et démontrer les compétences de son deck. En outre, vous ne pouvez jouer qu’une seule copie de chaque carte (autre qu’un terrain de base), de sorte que chaque jeu est très différent.Mais surtout, votre deck est mené par la créature légendaire de votre choix qui sera nommée : le Commandant. Vous avez toujours accès à ce Commandant pendant que vous jouez, donc vous pouvez vraiment construire votre deck autour de lui et utiliser toutes sortes de cartes que vous n’auriez jamais pu jouer autrement. Il permet vraiment d'innover. Et parce que vous ne pouvez jouer que des cartes de la même couleur que votre Commander, il vous donne aussi une certaine direction. Chaque nouvelle créature légendaire est une opportunité passionnante pour une nouvelle construction de deck.Alors que Commander est très amusant, il peut également être difficile de s'y mettre au début par manque de matériel. Vous avez besoin d’un jeu de cent cartes, construit autour d’une créature légendaire spécifique, et n'avoir aucune copie dans votre deck. Cela peut être difficile au début. C'est ici qu'interviennent les decks Commanders pré-construits qui sont un moyen parfait pour obtenir un deck qui vous est propre tout en apprenant à le connaitre et même commencer à le changer. Souvent, nous voyons de nouveaux joueurs Commander commencer avec ceux-ci, puis faire quelques changements à eux, et puis finalement ils sont prêts à construire leur propre deck. C’est parfait.Avec La Renaissance de Zendikar, nous avons deux decks Commander. Et l’un des aspects vraiment cool de cela, c’est qu’ils se rattachent directement aux thèmes de Zendikar. Donc, si vous avez également un tas de cartes Zendikar, parfait : ces cartes s’intègrent bien ici.Il y a un deck blanc-vert-rouge appelé Colère de Zendikar et tout au sujet de la terre, un mécanicien La Renaissance de Zendikar qui vous donne un bonus pour les terrains de jeu. Donc dans ce cas, nous avons pu faire une toute nouvelle créature légendaire comme le commandant qui vient se poser dans ce deck. Il a quelques cartes d'anciens grands terrains ainsi que de nombreuses cartes reliées au Commander pour vous aider à démarrer.De même, l’autre deck, appelé Attaque Furtive, est un deck bleu-noir tout au sujet de Voleurs. Beaucoup de Voleurs apparaissent dans La Renaissance de Zendikar, et ce deck a le commandant parfait pour les Voleurs, tout en vous donnant aussi de nombreuses cartes dont vous aurez besoin pour jouer les Voleurs dès la sortie de la boîte. Bien que j'aime les deux decks Commanders, celui-ci est mon préféré.Chaque deck a trois nouvelles cartes faites juste pour ce deck, et puis beaucoup d’autres cartes Commander importantes à posséder à travers Magic.La Renaissance de Zendikar a une multitude de nouvelles mécaniques très cool. Mais l’une des plus grandes pour les joueurs de Commander pourrait être ces nouvelles cartes à double face modales, (ou MDFC pour faire court.) Ce sont des cartes qui sont un terrain d’un côté, et un sort ou une créature de l’autre – et vous pouvez choisir laquelle vous souhaitez jouer depuis votre main. Les decks des Commander ont toujours besoin de beaucoup de terrains, mais veulent aussi beaucoup de sorts puissants. Grâce à ces cartes, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.Lorsque vous commencez dans Commander, mon plus grand conseil est de jouer, de s’amuser et de ne pas s’inquiéter si votre deck « n’est pas assez bon ». Ce n’est pas vrai. Commander est un jeu de groupe, et un jeu social, et même les decks qui pourraient paraître plus faibles sur le papier ont une grande chance en raison de la dynamique de groupe.J’ai vu de nombreux joueurs débutants de Commander avoir peur de jouer avec leurs amis qui jouent depuis longtemps, mais je dirais qu’il ne faut pas s’en inquiéter du tout. Il y a de bonnes chances que tout le monde vous aide (c’est un jeu de groupe, et les gens veulent que vous vous amusiez) et assurez-vous de passer un bon moment. Et en plus, ces deux nouveaux decks La Renaissance de Zendikar sont très compétitifs, même avec les decks que les gens ont depuis longtemps. Alors, prenez-en un et essayez-le. Vous pourriez être surpris.