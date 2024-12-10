Indiana Jones et le Cercle Ancien ne réussit pas un lancement remarquable

Malgré une campagne marketing poussée ces derniers jours, Indiana Jones et le Cercle Ancien n'a pas profité d'un lancement important sur Steam.
Le jeu d'action-aventure à la première personne Indiana Jones et le Cercle Ancien
, développé par MachineGames, n'a pas atteint des pics sur Steam, bien loin derrière les dernières sorties majeures de Microsoft. Et ce, malgré les bons retours de la presse, comme notre test
. Mais cela s'explique par plusieurs choses.
À peine 12 000 joueurs sur Steam pour Indiana Jones et le Cercle Ancien
Lors de sa journée de lancement, Indiana Jones et le Cercle Ancien a atteint un pic de 12 138 joueurs simultanés sur Steam
, selon les données de SteamDB
. Bien que ce chiffre soit plutôt intéressant, il reste en deçà des attentes pour une licence aussi emblématique que celle d'Indiana Jones.
Toutefois, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette « faible » affluence. Déjà, sa présence dans le Game Pass a permis à de nombreuses personnes qui hésitaient à l'acheter de le découvrir, sans passer par Steam. De plus, le titre est sorti en accès anticipé ce vendredi 6 décembre, ce qui a empêché un gros pic lors de la sortie, étant donné que certains joueurs l'ont déjà découvert le week-end, et l'ont peut-être même déjà fini. Enfin, une sortie un lundi freine également l'arrivée massive des joueurs.
Un pic supérieur aux précédents jeux de MachineGames
En comparaison, ce chiffre dépasse celui de titres antérieurs du studio
, comme Wolfenstein: Youngblood (6 582 joueurs) ou Wolfenstein: The New Order (11 986 joueurs). Cependant, il reste inférieur au pic de Wolfenstein 2: The New Colossus, qui avait attiré 16 141 joueurs simultanés en 2017.
Il est fort possible que les joueurs découvrent Indiana Jones et le Cercle Ancien au fil du temps, puisque les retours sont plutôt positifs. Celles et ceux qui n'ont pas le Game Pass peuvent également attendre qu'une promotion soit faite, étant donné qu'il est tout de même vendu 70 € (!) sur PC et 10 € de plus sur console
. Un tarif relativement élevé lorsque nous le comparons à sa durée de vie
.
Indiana Jones et le Cercle Ancien est disponible depuis le 9 décembre 2024, sur PC et Xbox Series. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur PC :
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