Indiana Jones et le Cercle Ancien : Quelle est sa durée de vie ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 décembre 2024 à 12h23
Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de Indiana Jones et le Cercle Ancien et le nombre d'heures nécessaires pour le terminer à 100 %.
Indiana Jones et le Cercle Ancien : Quelle est sa durée de vie ?
Indiana Jones et le Cercle Ancien est disponible depuis cette fin d'année 2024 et a connu de jolies critiques. Nul doute que de nombreuses personnes vont se lancer dans l'aventure à l'avenir, dans le but de découvrir cette nouvelle histoire originale qui met en avant l'archéologue. 

Étant donné qu'il s'agit d'une licence très appréciée, les joueurs qui lance l'aventure peuvent se poser des questions, notamment sur la durée de vie de Indiana Jones et le Cercle Ancien et, donc, combien de temps faut-il pour terminer l'histoire ou bien atteindre le 100 %.

Combien d'heures pour terminer Indiana Jones et le Cercle Ancien ?

Comme pour la plupart des jeux, la durée de vie de Indiana Jones et le Cercle Ancien varie, nécessairement, en fonction de votre façon de jouer d'autant plus que nous sommes ici dans un monde ouvert riche en activités. Comme vous vous en doutez, un joueur qui cherche à obtenir le 100 % ou bien le Platine de Indiana Jones et le Cercle Ancien passera plus de temps sur le soft que quelqu'un ne s'intéressant qu'aux missions de l'histoire principale. Par ailleurs, cela dépendra également du mode de difficulté que vous avez choisi.
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Estimation de la durée de vie de Indiana Jones et le Cercle Ancien

Toutefois, voici une estimation du nombre d'heures que vous passerez sur Indiana Jones et le Cercle Ancien avant de le terminer, et donc avant de voir l'écran des crédits défiler, et ce selon différents objectifs.
  • Histoire principale → Environ 12-13 heures
  • Histoire principale et quelques quêtes annexes → Environ 20 heures
  • Terminer le jeu à 100 % → Une cinquantaine d'heures
Une durée de vie tout à fait raisonnable, qui permettra à de nombreux joueurs de le terminer tout en profitant de la beauté du monde, tout en regardant les belles cinématiques, qui offrent une belle immersion. Vous pouvez également consulter notre test d'Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Miniature vidéo

Indiana Jones et le Cercle Ancien est disponible depuis le 9 décembre 2024, sur PC et Xbox Series. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur PC : 
  • PC
    • Édition Standard → 52,39 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
    • Édition Premium → 74,59 € au lieu de 100 €, soit 25 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 56,15 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
    • Édition Premium → 73,99 € au lieu de 110 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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