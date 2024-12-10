Indiana Jones et le Cercle Ancien : Quelle est sa durée de vie ?

Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de Indiana Jones et le Cercle Ancien et le nombre d'heures nécessaires pour le terminer à 100 %.
Indiana Jones et le Cercle Ancien
est disponible depuis cette fin d'année 2024 et a connu de jolies critiques. Nul doute que de nombreuses personnes vont se lancer dans l'aventure à l'avenir, dans le but de découvrir cette nouvelle histoire originale qui met en avant l'archéologue.
Étant donné qu'il s'agit d'une licence très appréciée, les joueurs qui lance l'aventure peuvent se poser des questions, notamment sur la durée de vie de Indiana Jones et le Cercle Ancien et, donc, combien de temps faut-il pour terminer l'histoire ou bien atteindre le 100 %
.
Combien d'heures pour terminer Indiana Jones et le Cercle Ancien ?
Comme pour la plupart des jeux, la durée de vie de Indiana Jones et le Cercle Ancien
varie, nécessairement, en fonction de votre façon de jouer d'autant plus que nous sommes ici dans un monde ouvert riche en activités. Comme vous vous en doutez, un joueur qui cherche à obtenir le 100 % ou bien le Platine de Indiana Jones et le Cercle Ancien
passera plus de temps sur le soft que quelqu'un ne s'intéressant qu'aux missions de l'histoire principale. Par ailleurs, cela dépendra également du mode de difficulté que vous avez choisi.
Estimation de la durée de vie de Indiana Jones et le Cercle Ancien
Toutefois, voici une estimation du nombre d'heures
que vous passerez sur Indiana Jones et le Cercle Ancien
avant de le terminer, et donc avant de voir l'écran des crédits défiler, et ce selon différents objectifs.
Une durée de vie tout à fait raisonnable
- Histoire principale → Environ 12-13 heures
- Histoire principale et quelques quêtes annexes → Environ 20 heures
- Terminer le jeu à 100 % → Une cinquantaine d'heures
, qui permettra à de nombreux joueurs de le terminer tout en profitant de la beauté du monde, tout en regardant les belles cinématiques, qui offrent une belle immersion. Vous pouvez également consulter notre test d'Indiana Jones et le Cercle Ancien
.
Indiana Jones et le Cercle Ancien est disponible depuis le 9 décembre 2024, sur PC et Xbox Series. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur PC :
- PC
- Édition Standard → 52,39 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
- Édition Premium → 74,59 € au lieu de 100 €, soit 25 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 56,15 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
- Édition Premium → 73,99 € au lieu de 110 €, soit 33 % de réduction.
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