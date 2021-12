Icarus : Heure de sortie en France

À quelle heure sort Icarus ?

Le créateur de DayZ, Dean Hall, revient en cette fin d'année avec, un jeu de survie futuriste entièrement PvE, dans lequel nous sommes plongés sur une planète aussi belle que dangereuse,, pour mener à bien quelques missions. Ces dernières ont un temps limité pour être validées, alors que votre séjour surne s'annonce pas de tout repos, compte tenu des différents dangers, que ce soit au niveau des animaux ou de la météo, puisque certaines tempêtes sont tout bonnement dévastatrices.Étant donné son pitch, plutôt prometteur, et ses différentes phases de bêta, qui ont suscité la curiosité d'un bon nombre de joueurs, plusieurs se demandentLa bonne nouvelle est qu'il arrivera avec quelques heures d'avance, comme l'a annoncé le studio néo-zélandais RocketWerkz. Initialement prévu pour arriver sur Steam ce 4 décembre, nous pourrons finalement en profiter dès ce 3 décembre dans la soirée.. Même si son heure de déblocage est relativement tardive, celles et ceux ayant une petite connexion pourront lancer le téléchargement dans la soirée et en profiter le lendemain, sans devoir trop patienter.De plus, l'autre bonne nouvelle est que si vous ne l'avez toujours pas acheté, une petite remise de 10 % est effectuée jusqu'au 7 décembre. Cela vaut également pour le pack Supporters Édition, qui comprend également les deux DLC payants à venir, ajoutant de nouveaux arcs narratifs. Pour les autres, sachez tout de même que des mises à jour gratuites seront proposées, comme l'a récemment révélé le studio Enfin, si vous hésitez à vous lancer dans l'aventure seul, puisqueest avant tout un jeu coopératif (jusqu'à 8 joueurs), sachez que l'expérience est tout à fait possible en solo , bien qu'un peu plus dure et plus punitive.