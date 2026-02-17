La sortie console d'Icarus prend du retard

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 février 2026 à 16h50
Les joueurs console devront patienter un peu plus avant de découvrir la planète hostile d'Icarus. Prévu initialement pour février, le jeu de survie accuse un léger retard sur PS5 et Xbox Series. Voici la nouvelle date et les raisons invoquées par le studio.
La sortie console d'Icarus prend du retard
Les amateurs de survie qui attendaient impatiemment de se lancer dans l'aventure Icarus sur PlayStation 5 et Xbox Series vont devoir réviser leur calendrier. Alors que le titre était attendu pour la fin de ce mois, le studio en charge du portage a annoncé un changement de programme de dernière minute.

Une sortie repoussée au mois de mars

L'attente ne sera heureusement pas excessivement longue. Grip Studios a officialisé que la sortie du jeu est désormais calée au 26 mars prochain. Ce report d'environ un mois n'est pas anodin, mais il reste mesuré par rapport aux délais parfois indéterminés que l'on peut observer dans l'industrie.

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La justification de ce délai supplémentaire reste classique mais rassurante pour la qualité finale du produit. Dans un communiqué de presse, l'équipe explique avoir besoin de davantage de temps pour peaufiner l'expérience à la manette. Le studio déclare :
Nous avons identifié quelques domaines nécessitant des améliorations supplémentaires, prendre ce temps additionnel est la bonne décision pour affiner l'expérience de jeu sur consoles.
Il s'agit donc d'éviter une sortie précipitée qui pourrait entacher l'expérience technique sur les consoles de nouvelle génération, pour que les nouveaux venus découvrent une expérience de qualité.

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Une distinction importante entre les développeurs

Il est utile de rappeler la structure de développement particulière de ce projet. Si la version PC originale a été conçue par Rocketwerkz, le studio du célèbre Dean Hall, c'est bien Grip Studios qui gère le développement et l'édition de ce portage sur consoles. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu, puisque l'entreprise a œuvré en soutien sur des productions majeures comme Mafia: The Old Country ou encore Indiana Jones et le Cercle Ancien.

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Miniature vidéo

Pour les néophytes, Icarus propose une expérience de survie en monde ouvert où une terraformation ratée sert de toile de fond. Que vous jouiez en solitaire ou en coopération, l'objectif reste de descendre sur la planète, d'explorer, de construire des abris et de chasser pour survivre, le tout via un mode bac à sable ou des missions spécifiques. Rendez-vous donc le 26 mars pour tenter l'expérience sur console, et pour patienter, vous pouvez lire notre interview avec Dean Hall, où Icarus est notamment évoqué.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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