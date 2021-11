Icarus : Est-il possible d'y jouer en solo ?

Peut-on jouer à Icarus en solo ?

Dean Hall, le créateur de DayZ, revient avec un nouveau jeu, développé par l'équipe néo-zélandaise de RocketWerkz :. Annoncé en juin 2020, celui-ci arrive enfin en cette fin d'année 2021, après quelques reports et de nombreux week-ends de bêta, qui ont permis de consulter la communauté et apporter quelques modifications., jusqu'à 8 joueurs, mais de nombreux utilisateurs se demandent s'il est possible de profiter de l'expérience en étant seul.Comme souvent lorsque nous parlons de jeu coopératif, il est préférable d'être à plusieurs pour profiter pleinement de l'expérience et de toutes les fonctionnalités, puisque le jeu a été conçu pour cela. Les développeurs ont toutefois précisé qu'. Après en avoir profité durant quelques heures, nous pouvons confirmer que. Ainsi, si vous n'avez personne avec qui jouer à, vous pourrez alors, sans problème,Normalement,, l'expérience sera plus dure et plus punitive, mais vous pourrez accomplir toutes les missions. Si vous êtes expérimenté avec les jeux de survie et le crafting, vous prendrez très vite en main le jeu, et le solo ne vous posera que très peu de problèmes. Le point le plus dur, qui ne changera pas, sera la mort. Lorsque vous mourrez dans, vous avez la possibilité d'être réanimé par vos coéquipiers. En solo, ce n'est évidemment pas le cas, et si vous êtes tué, vous perdrez alors tout votre stuff, à moins que vous réussissiez à le récupérer par la suite.Sinon, vous pourrez vous lancer dans l'aventure avec sept de vos amis au maximum, et réussir les différentes missions qui vous seront proposées sur