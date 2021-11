Icarus lève le voile sur le contenu de la 1.0

Contenu 1.0 d'Icarus

Après sept week-ends de bêta, lesquels étaient accessibles à celles et ceux qui avaient précommandé le jeu de survie, Icarus va passer à la vitesse supérieure. Après des retours plutôt positifs (certains joueurs ont d'ailleurs joué plus de 100 heures),. Cependant, étant donné les modifications en cours de route, que ce soit au niveau du prix (annoncé comme étant free-to-play) ou des possibilités, les développeurs ont souhaité clarifier tout ce qui allait être accessible, dès ce 4 décembre, via une publication sur Steam.Ainsi, lors de sa sortie,(la taille de cette map pourrait évoluer dans le futur), proposant plusieurs biomes bien distincts. Côté survie et craft,. Si de ce côté il n'y a pas énormément de surprises, nous pouvons apprécier certaines fonctionnalités qui n'avaient pas forcément été mises en avant, comme les Outposts, qui seront des petites cartes, sans aucune limite de temps ni de menaces météorologiques,... Enfin, une fois le niveau 30 atteint pour un personnage, celui-ci accédera au niveau 4 de l'arbre de progression qui rend possibles l'ingénierie et l'électronique avancées.Pour finir du côté des bonnes nouvelles, nous pouvons mentionner la possibilité de jouer sans avoir une connexion internet. Évidemment, cela ne concerne que celles et ceux jouant en solo Notez qu'en plus des DLC payants, déjà prévus, des mises à jour régulières et gratuites seront déployées, pour améliorer l'expérience d'Icarus.arrive donc ce 4 décembre, uniquement sur PC, par le biais de Steam, pour la somme de 24,99 €.