« Normalisons les reports », Dean Hall milite pour la qualité avant tout

Dean Hall, le célèbre créateur de DayZ, prend la parole suite au report de la version console d'Icarus. Dans un plaidoyer passionné, il invite les joueurs à changer les mentalités face aux délais de développement pour mettre fin au crunch et aux lancements ratés.
C'est une prise de position qui risque de faire grand bruit dans une industrie souvent rythmée par des calendriers intenables. Dean Hall, figure emblématique du jeu de survie et créateur de DayZ
, a profité du report de la version console de son dernier titre, Icarus
, pour lancer un appel solennel. Initialement prévu pour fin février, le portage console a été repoussé au 26 mars. Un délai d'un mois que le studio RocketWerkz compte utiliser pour peaufiner l'expérience, mais qui sert surtout de tremplin à une discussion plus large sur la santé du développement vidéoludique.
Le pouvoir est entre les mains des joueurs
Lors d'une session de questions-réponses sur Reddit
, Dean Hall n'a pas mâché ses mots
. Selon lui, la stigmatisation des retards de sortie est un fléau qui pousse les studios à la faute. Il explique que les développeurs et les éditeurs souffrent d'une « fixation sur l'objectif
», obsédés par l'idée de respecter une date annoncée, quitte à sacrifier la qualité du produit final
. Pour briser ce cercle vicieux, il estime que la balle est dans le camp des consommateurs, qui doivent faire comprendre aux géants comme Sony et Microsoft que l'attente est préférable à la déception.
Les jeux coûtent très cher à fabriquer. Le timing fait une énorme différence sur le coût, donc les retards peuvent avoir des impacts financiers majeurs. Les joueurs veulent de la qualité et de la certitude, mais je crois que les développeurs s'accrochent à cela et font une fixation sur le lancement. [...] Ne pas retarder un jeu mène aussi à la culture du crunch. Je suis donc ici en mission : normalisons le report des jeux. Vous, en tant que consommateurs, avez le pouvoir de faire comprendre aux détenteurs de plateformes que les délais sont acceptables.
Apprendre de ses erreurs passées
Cette philosophie ne sort pas de nulle part. Dean Hall admet volontiers que le lancement original d'Icarus sur PC en 2021 a souffert de ce manque de flexibilité
. Faute de temps et de budget pour atteindre la qualité visée, le studio a dû faire des compromis, ce qui s'est traduit par des évaluations mitigées sur Steam. Une leçon douloureuse mais nécessaire, qui pousse aujourd'hui le studio à adopter des réunions « go/no-go
» où l'équipe joue au jeu sans tricher pour valider, ou non, la sortie.
Au-delà des simples dates de calendrier, c'est toute la communication entre développeurs et joueurs que Dean Hall souhaite revoir. Il critique ouvertement les couches successives de marketing et de gestionnaires de communauté qui filtrent la parole des créateurs, transformant les explications en « langue de bois corporative
». Pour lui, admettre qu'un jeu est retardé parce qu'il n'est tout simplement pas assez amusant ou trop bugué est une preuve de respect envers le public
.
Il termine sur une note d'ironie savoureuse concernant les précommandes, illustrant parfaitement le paradoxe de l'industrie. « Personnellement, je vous dirais de ne pas précommander les jeux, les amis. Commercialement, s'il vous plaît, précommandez les jeux, car c'est la seule façon pour PlayStation et Xbox de nous remarquer.
»
Icarus est déjà disponible sur PC, via Steam, et arrivera normalement le 26 mars sur PS5 et Xbox Series. Rappelons que nous nous sommes récemment entretenu avec Dean Hall, lequel est revenu sur sa carrière, les jeux de survie et la conception d'Icarus
.
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