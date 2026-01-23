La mise à jour 2 d'Hytale arrive avec des nouveautés massives

L'accès anticipé d'Hytale s'enrichit à nouveau. Hypixel Studios déploie une seconde mise à jour majeure axée sur la personnalisation, l'agriculture et une refonte du minage. Découvrez les ajouts, du grimoire de nécromancie aux correctifs techniques attendus normalement pour ce week-end.
L'accès anticipé d'Hytale
continue de s'étoffer à un rythme soutenu. Après le lancement réussi du 13 janvier et l'ajout, quelques jours plus tard, de dinosaures comme le T-Rex dans les biomes volcaniques, Hypixel Studios tourne son attention vers des fonctionnalités très demandées par la communauté
. Simon Collins-Laflamme, fondateur du studio, a confirmé que la mise à jour 2 est d'ores et déjà disponible en test via le canal de pré-version du lanceur, avec un déploiement complet prévu entre le 23 et le 24 janvier selon les retours des joueurs.
Une personnalisation plus poussée et immersive
L'un des changements majeurs de ce patch concerne l'apparence des avatars. Répondant à une demande populaire, les développeurs introduisent une option permettant de masquer les pièces d'armure
. Cela permettra aux joueurs de profiter de leurs skins sans sacrifier leurs statistiques défensives. De nouvelles options cosmétiques font également leur apparition, notamment des masques faciaux et des variantes de bouches permettant d'incarner un vampire ou un orc.
Les coupes de cheveux et le rendu des tissus ont par ailleurs été améliorés pour offrir un visuel plus soigné.
Magie noire et refonte du minage
Sur le plan du gameplay, l'ajout le plus intrigant reste le Grimoire de Nécromancie
. Cet objet magique, qui peut être obtenu en vainquant un Prétorien Squelette, permet d'invoquer jusqu'à cinq sbires squelettiques pour attaquer les ennemis. Ces alliés temporaires disparaissent après cinq minutes ou à la mort de l'invocateur. Simon Collins-Laflamme a tenu à préciser la nature de cet ajout sur Twitter. Cet objet « ne représente pas le système de magie définitif d'Hytale, c'est simplement un objet aléatoire ajouté pour le plaisir
».
La progression subit aussi un ajustement strict. La vitesse de minage s'adapte désormais à la qualité de la pioche utilisée
. Plus important encore, l'extraction du minerai d'adamantite nécessitera obligatoirement une pioche en cobalt ou en thorium
. Ces changements visent à lisser la courbe de progression pour les nouveaux arrivants.
Améliorations de vie et agriculture
Les fermiers en herbe seront soulagés d'apprendre que les cultures éternelles ne se briseront plus sous les coups d'armes, évitant ainsi la perte accidentelle de récoltes précieuses. La dégradation du sol sous les plantations matures a été corrigée et la durée de vie des terres labourées augmentée.
Côté interface, une nouvelle touche permet désormais de récupérer tout le contenu d'un coffre instantanément, et les marqueurs de joueurs ont été ajoutés à la boussole pour faciliter la navigation en multijoueur
.
Alors que cette mise à jour se concentre sur l'immédiat, et sera déployée dans les heures qui viennent, Hypixel Studios prépare déjà la suite. La troisième mise à jour bénéficiera d'une fenêtre de pré-version plus longue. L'objectif est de laisser suffisamment de temps aux créateurs de mods et aux propriétaires de serveurs pour adapter leurs travaux aux changements techniques, notamment ceux liés à la génération de monde qui subit actuellement une refonte majeure.
Hytale est disponible en accès depuis le 13 janvier, uniquement via le site officiel. N'oubliez pas que nous vous proposons des guides, pour progresser plus rapidement, comme comment réparer et recycler son équipement
, ou encore comment augmenter son inventaire
.
commentaire (0)