Hytale : Où trouver et comment farmer les Lambeaux de lin (Linen Scraps) ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 janvier 2026 à 18h09
Les Lambeaux de lin ou (Linen Scraps) en version originale, sont une ressource particulièrement utile dans Hytale notamment en début de partie. Nous vous expliquons comment en trouver assez facilement et rapidement.
Hytale : Où trouver et comment farmer les Lambeaux de lin (Linen Scraps) ?
Dans l'univers de Hytale, la progression ne se limite pas à la force brute ou à la récolte de minerais. Certains matériaux plus modestes, comme les Lambeaux de lin (Linen Scraps), s'avèrent rapidement indispensables. Que ce soit pour améliorer votre établi ou maintenir votre équipement en état, le lin est une ressource stratégique que vous devrez collecter en quantité dès vos premières heures de jeu. Voici comment localiser ces précieux morceaux de tissu et optimiser votre farm.

À quoi servent les Lambeaux de lin ?

Avant de partir en expédition, il est important de comprendre pourquoi ces ressources sont prioritaires :
  • Amélioration de l'établi → Vous en aurez besoin d'une quantité importante pour passer votre établi au Tier 2, débloquant ainsi de nouvelles recettes de craft essentielles.
  • Kits de réparation → C'est l'usage le plus fréquent sur le long terme. Les Lambeaux de lin sont un composant clé (avec le cuir léger et les lingots de fer) pour fabriquer les kits qui évitent la destruction de vos outils et armes favoris.
  • Équipement de début de jeu → Ils entrent dans la composition de nombreuses pièces d'armure et outils de base.

Où trouver des Lambeaux de lin dans Hytale

Contrairement aux plantes que l'on peut cueillir, les Lambeaux de lin ne se fabriquent pas et ne se ramassent pas dans la nature. Ils s'obtiennent principalement comme butin sur les ennemis humanoïdes. Pour optimiser vos chances, concentrez vos efforts sur ces trois types de créatures dans la Zone 1 d'Hytale :
  • Les Trorks → Ces colosses sont la source la plus fiable. Ils lâchent très souvent un voire deux Lambeaux de lin à leur mort.
  • Les Gobelins → On les trouve presque exclusivement à l'intérieur des grottes. Ils ont également un excellent taux de drop.
  • Les Squelettes → Présents dans les ruines ou errants la nuit, ils peuvent en donner, bien qu'ils lâchent plus souvent des fragments d'os.
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Ne perdez pas votre temps à chasser des créatures sauvages comme les Fen Stalkers pour cette ressource. Concentrez-vous uniquement sur les ennemis qui utilisent du matériel ou portent des vêtements, puisque ce sont eux qui sont plus susceptibles de laisser tomber du Linen Scraps.

Les meilleurs spots de farm et stratégies

La méthode la plus efficace pour accumuler rapidement du lin est de repérer les structures sur votre carte. Les ennemis humanoïdes ne spawnent pas n'importe où.

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Exemple de base de Trorks, où il sera facile de faire le plein de Leambeaux de lin.

Il faut identifier les camps sur la carte, et aller tuer les ennemis de temps en temps. Leur respawn prend un peu de temps, donc mieux vaut connaître l'emplacement de plusieurs bases de ces monstres, et y revenir de temps en temps faire le plein. Dans la même idée, n'hésitez pas à marquer les grottes lorsque vous découvrez un temple souterrain, pour revenir récupérer vos Lambeaux de lin plus tard. N'oubliez pas de fouiller les coffres sur place aussi, vous trouverez ces items. 

Voilà ce qu'il fallait savoir au sujet des Linen Scraps dans Hyrale. Pour le reste, nous vous proposons d'autres guides, comme tout savoir sur la capture des animaux ou encore des astuces pour créer des portails et se téléporter.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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