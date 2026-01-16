Hytale : Où trouver du minerai de Thorium et comment l'utiliser ?

Le Thorium est une ressource essentielle pour évoluer dans Hytale. Nous vous expliquons où en trouver, et quoi faire une fois que vous en aurez en votre possession.
L'arrivée de Hytale
en accès anticipé dévoile un système de progression riche où chaque nouveau matériau marque un tournant dans votre aventure. Après avoir trouvé le fer
, vous rencontrerez rapidement un obstacle de taille, le Thorium
. Ce minerai est indispensable pour franchir un palier technologique et améliorer votre équipement, mais il ne se laisse pas trouver aussi facilement que le cuivre
, la ressource la plus évidente à obtenir. Nous vous expliquons donc où trouver du Thorium dans Hytale
.
Le meilleur emplacement pour miner le Thorium
Le minerai de Thorium est une ressource exclusive au biome des Sables Hurlants
(Howling Sands), la région aride et désertique du monde d'Orbis. Pour le repérer, ouvrez votre carte et cherchez les vastes zones jaunâtres. Visuellement, le gisement de Thorium se distingue par de la roche dont jaillissent des cristaux verts
très reconnaissables.
Attention toutefois, les Sables Hurlants sont considérés comme la Zone 2 de Hytale. Les ennemis y sont nettement plus puissants que dans les plaines de départ. Ne vous y aventurez pas sans un équipement en bronze complet au minimum, bien qu'une armure en fer soit recommandée. Pour maximiser vos chances de récolte, privilégiez l'exploration souterraine comme toujours, bien que le Thorium puisse parfois apparaître sur les parois des montagnes.
Mais c'est au cœur des réseaux de grottes du désert que les veines sont les plus denses. Si vous ne trouvez pas de caverne, scrutez les falaises en hauteur, car le relief accidenté du désert cache souvent des gisements en altitude.
Comment fabriquer des lingots de Thorium ?
Une fois le minerai brut en votre possession, il doit impérativement être transformé pour devenir exploitable. Le processus est classique comme pour les autres minerais :
- Utilisez un Four standard.
- Placez votre minerai de Thorium à l'intérieur.
- Chaque unité de minerai vous donnera un lingot de Thorium.
Notez que le Thorium est un métal plus dense que le fer ou le cuivre, son temps de fonte est donc légèrement plus long. Assurez-vous d'avoir assez de combustible avant de lancer une production massive, pour éviter qu'elle ne s'arrête en cours de route.
À quoi sert le Thorium ?
Le Thorium représente le Tier 2 de votre arsenal dans Hytale
. C'est l'étape logique et indispensable après l'âge du fer pour quiconque souhaite survivre aux dangers de la Zone 2 et au-delà. Le passage au Thorium permet de confectionner des armes, des outils et des armures bien plus résistants et performants. Cependant, posséder les lingots ne suffit pas, vous devrez d'abord améliorer vos stations de travail au niveau 2
. Tant que vos établis n'auront pas franchi ce palier, les recettes d'artisanat en Thorium resteront verrouillées.
Vous pourrez aussi l'utiliser à des fins plus stratégiques, en améliorant rapidement votre four au niveau 2 et ainsi faire fondre les minerais plus rapidement. Voilà tout ce qu'il fallait savoir au sujet du Thorium dans Hytale
.
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