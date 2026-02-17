Hytale lance sa quatrième mise à jour, entre dressage et exploration

Hytale continue sa progression en accès anticipé avec une troisième mise à jour riche en contenu. Entre l'arrivée tant attendue du dressage, une refonte de l'escalade et un nouveau cycle de développement basé sur des chapitres narratifs, le studio précise sa vision pour l'avenir d'Orbis.
Quatre semaines après le lancement de l'accès anticipé, l'équipe d'Hytale déploie une mise à jour qui transforme significativement l'expérience de jeu
. Loin d'être un simple correctif technique, ce patch introduit des mécaniques de vie essentielles et clarifie la feuille de route pour les mois à venir.
Une immersion renforcée par le dressage et l'exploration
La nouveauté la plus visible est sans conteste l'introduction d'une première version du système de dressage. Les joueurs peuvent désormais apprivoiser certaines créatures amicales en leur présentant leur nourriture favorite
. L'interaction ne s'arrête pas là puisqu'il est possible de caresser vos compagnons, de les nourrir et, pour certaines espèces, de les traire, les tondre ou même les monter. Sauf en cas d'attaque, ces animaux fidèles ne fuiront plus et pourront même vous saluer
. Cette mécanique ajoute une couche de vie organique essentielle au monde d'Orbis.
L'exploration bénéficie également d'améliorations notables. Le système d'escalade a été revu pour permettre des mouvements plus fluides, comme le pas latéral ou la rotation autour des cordes. De plus, la navigation devient plus intuitive grâce aux marqueurs de carte placés par l'utilisateur. Vous pouvez désormais annoter votre carte avec des icônes et couleurs personnalisées, et surtout partager ces points d'intérêt avec vos amis en multijoueur
. Pour les agriculteurs en herbe, l'ajout des faucilles permet enfin de récolter plusieurs cultures en un seul coup, simplifiant grandement la gestion des ressources.
Un nouveau cycle de développement et l'arc Cursebreaker
Au-delà du gameplay, le studio a redéfini sa méthode de travail. Désormais, le rythme s'articulera autour de correctifs hebdomadaires de pré-version pour les tests, regroupés ensuite dans une mise à jour stable toutes les deux à six semaines
. Mais le plus intrigant reste l'annonce des « Chapitres ». Ces futures mises à jour de contenu majeures dévoileront progressivement l'arc narratif du jeu.
L'équipe de développement explique cette structure narrative sans détour :
L'arc Cursebreaker est la façon dont Hytale progresse à travers l'accès anticipé, chapitre par chapitre, jusqu'à ce que le chapitre final mette Orbis à portée de main et que nous passions à la sortie complète.
Cette approche épisodique promet de maintenir l'intérêt des joueurs sur le long terme, transformant l'accès anticipé en une série d'événements scénarisés plutôt qu'en un simple bac à sable en construction.
La mise à jour n'oublie pas l'aspect technique et la personnalisation. Les joueurs soucieux de leur apparence apprécieront les Avatar Presets, permettant de sauvegarder et d'alterner entre cinq styles différents. Côté ambiance, l'ajout d'un système de propagation du feu, illustré par le redoutable lance-flammes gobelin, promet des situations chaotiques
, bien que cette fonctionnalité soit pour l'instant limitée au mode créatif.
Hytale reste disponible en accès anticipé, uniquement sur PC.
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