Hytale lance sa quatrième mise à jour, entre dressage et exploration

Hytale continue sa progression en accès anticipé avec une troisième mise à jour riche en contenu. Entre l'arrivée tant attendue du dressage, une refonte de l'escalade et un nouveau cycle de développement basé sur des chapitres narratifs, le studio précise sa vision pour l'avenir d'Orbis.

Une immersion renforcée par le dressage et l'exploration

Un nouveau cycle de développement et l'arc Cursebreaker

L'arc Cursebreaker est la façon dont Hytale progresse à travers l'accès anticipé, chapitre par chapitre, jusqu'à ce que le chapitre final mette Orbis à portée de main et que nous passions à la sortie complète.

Quatre semaines après le lancement de l'accès anticipé,. Loin d'être un simple correctif technique, ce patch introduit des mécaniques de vie essentielles et clarifie la feuille de route pour les mois à venir.La nouveauté la plus visible est sans conteste l'introduction d'une première version du système de dressage.. L'interaction ne s'arrête pas là puisqu'il est possible de caresser vos compagnons, de les nourrir et, pour certaines espèces, de les traire, les tondre ou même les monter. Sauf en cas d'attaque,. Cette mécanique ajoute une couche de vie organique essentielle au monde d'Orbis.L'exploration bénéficie également d'améliorations notables. Le système d'escalade a été revu pour permettre des mouvements plus fluides, comme le pas latéral ou la rotation autour des cordes. De plus, la navigation devient plus intuitive grâce aux marqueurs de carte placés par l'utilisateur.. Pour les agriculteurs en herbe, l'ajout des faucilles permet enfin de récolter plusieurs cultures en un seul coup, simplifiant grandement la gestion des ressources.Au-delà du gameplay, le studio a redéfini sa méthode de travail. Désormais, le rythme s'articulera autour de correctifs hebdomadaires de pré-version pour les tests,. Mais le plus intrigant reste l'annonce des « Chapitres ». Ces futures mises à jour de contenu majeures dévoileront progressivement l'arc narratif du jeu.L'équipe de développement explique cette structure narrative sans détour :Cette approche épisodique promet de maintenir l'intérêt des joueurs sur le long terme, transformant l'accès anticipé en une série d'événements scénarisés plutôt qu'en un simple bac à sable en construction.La mise à jour n'oublie pas l'aspect technique et la personnalisation. Les joueurs soucieux de leur apparence apprécieront les Avatar Presets, permettant de sauvegarder et d'alterner entre cinq styles différents. Côté ambiance,, bien que cette fonctionnalité soit pour l'instant limitée au mode créatif.Hytale reste disponible en accès anticipé, uniquement sur PC.