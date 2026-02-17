Hytale lance sa quatrième mise à jour, entre dressage et exploration

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 février 2026 à 17h40
Hytale continue sa progression en accès anticipé avec une troisième mise à jour riche en contenu. Entre l'arrivée tant attendue du dressage, une refonte de l'escalade et un nouveau cycle de développement basé sur des chapitres narratifs, le studio précise sa vision pour l'avenir d'Orbis.
Hytale lance sa quatrième mise à jour, entre dressage et exploration
Quatre semaines après le lancement de l'accès anticipé, l'équipe d'Hytale déploie une mise à jour qui transforme significativement l'expérience de jeu. Loin d'être un simple correctif technique, ce patch introduit des mécaniques de vie essentielles et clarifie la feuille de route pour les mois à venir.

Une immersion renforcée par le dressage et l'exploration

hytale-dressage-maj
La nouveauté la plus visible est sans conteste l'introduction d'une première version du système de dressage. Les joueurs peuvent désormais apprivoiser certaines créatures amicales en leur présentant leur nourriture favorite. L'interaction ne s'arrête pas là puisqu'il est possible de caresser vos compagnons, de les nourrir et, pour certaines espèces, de les traire, les tondre ou même les monter. Sauf en cas d'attaque, ces animaux fidèles ne fuiront plus et pourront même vous saluer. Cette mécanique ajoute une couche de vie organique essentielle au monde d'Orbis.
L'exploration bénéficie également d'améliorations notables. Le système d'escalade a été revu pour permettre des mouvements plus fluides, comme le pas latéral ou la rotation autour des cordes. De plus, la navigation devient plus intuitive grâce aux marqueurs de carte placés par l'utilisateur. Vous pouvez désormais annoter votre carte avec des icônes et couleurs personnalisées, et surtout partager ces points d'intérêt avec vos amis en multijoueur. Pour les agriculteurs en herbe, l'ajout des faucilles permet enfin de récolter plusieurs cultures en un seul coup, simplifiant grandement la gestion des ressources.

Un nouveau cycle de développement et l'arc Cursebreaker

Au-delà du gameplay, le studio a redéfini sa méthode de travail. Désormais, le rythme s'articulera autour de correctifs hebdomadaires de pré-version pour les tests, regroupés ensuite dans une mise à jour stable toutes les deux à six semaines. Mais le plus intrigant reste l'annonce des « Chapitres ». Ces futures mises à jour de contenu majeures dévoileront progressivement l'arc narratif du jeu.

L'équipe de développement explique cette structure narrative sans détour :
L'arc Cursebreaker est la façon dont Hytale progresse à travers l'accès anticipé, chapitre par chapitre, jusqu'à ce que le chapitre final mette Orbis à portée de main et que nous passions à la sortie complète.
Cette approche épisodique promet de maintenir l'intérêt des joueurs sur le long terme, transformant l'accès anticipé en une série d'événements scénarisés plutôt qu'en un simple bac à sable en construction.

hytale-feu-mise-jour
La mise à jour n'oublie pas l'aspect technique et la personnalisation. Les joueurs soucieux de leur apparence apprécieront les Avatar Presets, permettant de sauvegarder et d'alterner entre cinq styles différents. Côté ambiance, l'ajout d'un système de propagation du feu, illustré par le redoutable lance-flammes gobelin, promet des situations chaotiques, bien que cette fonctionnalité soit pour l'instant limitée au mode créatif.

Hytale reste disponible en accès anticipé, uniquement sur PC.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Hytale : Attention à cette fausse version du jeu vendue sur le Nintendo eShop
Hytale 16 avril 2026

Hytale : Attention à cette fausse version du jeu vendue sur le Nintendo eShop

Le succès retentissant de Hytale attire inévitablement les profiteurs. Hypixel Studios a récemment annoncé engager des poursuites judiciaires contre un clone apparu sur le Nintendo eShop. Une situation qui rappelle aux joueurs l'importance de rester vigilants face aux contrefaçons qui pullulent sur les boutiques en ligne.
Hytale : Où trouver et comment farmer les Lambeaux de lin (Linen Scraps) ?
Hytale 30 janvier 2026

Hytale : Où trouver et comment farmer les Lambeaux de lin (Linen Scraps) ?

Les Lambeaux de lin ou (Linen Scraps) en version originale, sont une ressource particulièrement utile dans Hytale notamment en début de partie. Nous vous expliquons comment en trouver assez facilement et rapidement.
Hytale veut accélérer sa cadence de mises à jour de contenu
Hytale 30 janvier 2026

Hytale veut accélérer sa cadence de mises à jour de contenu

Après un lancement réussi en accès anticipé, les développeurs de Hytale annoncent une accélération majeure du rythme des mises à jour. Hypixel Studios adopte une nouvelle stratégie audacieuse incluant des patchs hebdomadaires expérimentaux, tout en mettant en garde la communauté sur la stabilité de ces futures versions.

commentaire (0)