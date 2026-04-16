Hytale : Attention à cette fausse version du jeu vendue sur le Nintendo eShop

Le succès retentissant de Hytale attire inévitablement les profiteurs. Hypixel Studios a récemment annoncé engager des poursuites judiciaires contre un clone apparu sur le Nintendo eShop. Une situation qui rappelle aux joueurs l'importance de rester vigilants face aux contrefaçons qui pullulent sur les boutiques en ligne.
Depuis son lancement en accès anticipé en janvier 2026, Hytale s'est imposé comme une excellente surprise, surtout lorsque l'on se remémore d'où il vient
. Ce jeu bac à sable en monde ouvert, né des cendres d'un célèbre serveur Minecraft, a su conquérir un immense public sur PC. Malheureusement, cette popularité a attiré l'attention de développeurs peu scrupuleux, prêts à tout pour tromper les consommateurs sur d'autres plateformes.
Un clone trompeur sur le Nintendo eShop
C'est sur la boutique en ligne de Nintendo qu'une bien mauvaise surprise attendait les fans. Un titre sobrement baptisé Hytale: Sandbox RPG a fait son apparition au début du mois d'avril
. Ce jeu n'a absolument aucun lien avec la véritable œuvre de Hypixel Studios. Il s'agit d'une contrefaçon grossière développée par le studio RoVi Ninen, qui utilise des visuels étrangement similaires aux illustrations officielles de Hytale dans le seul but d'induire en erreur les utilisateurs de la Switch.
Face à cette tromperie manifeste, Simon Collins-Laflamme, le directeur général de Hypixel Studios, a rapidement pris la parole sur les réseaux sociaux
. Il a confirmé que son entreprise ne comptait pas se laisser faire.
Malgré cette intervention, le faux jeu reste disponible à l'achat sur le Nintendo eShop au prix réduit de 4,99 euros
. Il est crucial de rappeler que le véritable Hytale est exclusivement disponible sur Windows, macOS et Linux
. Aucune version console n'est prévue pour le moment
, ni aucune version Switch, que ce soit la 1 ou 2.
Une habitude pour ce studio malveillant
Ce n'est malheureusement pas le premier coup d'essai pour RoVi Ninen. Ce studio s'est fait une spécialité de copier des jeux indépendants à succès pour en tirer un profit facile. L'année dernière, après le triomphe de CloverPit de Panik Arcade, RoVi Ninen avait sorti un jeu au nom très proche, Coin Pit
.
Cette manœuvre avait déjà forcé les créateurs originaux à multiplier les avertissements pour protéger leur communauté, d'abord lors de la sortie sur iOS en septembre 2025, puis lors d'une nouvelle tentative sur le Nintendo eShop en janvier 2026. Tout comme Hytale, CloverPit n'a jamais été annoncé sur les consoles de Nintendo, ce qui souligne la stratégie ciblée de ces clones pour occuper un terrain laissé vacant par les développeurs légitimes.
Loin de ces batailles juridiques, le développement de Hytale suit son cours de manière très positive. Après une histoire complexe, marquée par le rachat de la licence par Riot Games en 2020, son annulation temporaire, puis son rachat salvateur par Simon Collins-Laflamme, le titre vit aujourd'hui ses meilleures heures.
Fin mars, Hypixel Studios a déployé la quatrième mise à jour majeure de son accès anticipé
, apportant une multitude de nouvelles fonctionnalités. L'équipe travaille d'arrache-pied sur les prochains ajouts, notamment une liste d'amis intégrée et un système de découverte de serveurs.
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