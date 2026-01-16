Sac à dos Hytale : Comment augmenter votre inventaire ?

Il est très utile d'avoir plus de place dans son inventaire dans Hytale, pour récupérer encore plus d'objets lors de l'exploration. Nous vous expliquons comment faire, grâce au sac à dos.
Dès vos premiers pas dans l'univers de Hytale
, vous ferez face à un défi de taille, la gestion de votre inventaire
. Entre les ressources de craft, les matériaux de construction et les butins de combat, vos emplacements de stockage saturent en quelques minutes. Pour éviter de devoir abandonner des objets précieux sur le terrain, la solution consiste à fabriquer et optimiser un sac à dos
. Voici donc comment faire pour augmenter la taille de son inventaire dans Hytale
.
Améliorer son inventaire avec le sac à dos
Le sac à dos est un objet artisanal qui augmente de façon permanente vos emplacements d'inventaire dans Hytale
. Toutefois, vous ne pourrez pas le fabriquer dès le début du jeu. La première condition est d'élever votre Établi au rang 2, ce qui vous demandera un peu de temps. Pour cette amélioration, vous devrez réunir les matériaux suivants :
- 30 Lingots de cuivre
- 20 Lingots de fer
- 20 Lambeaux de lin (Ces derniers s'obtiennent principalement en éliminant des ennemis comme les Squelettes ou les Gardes Trorks)
Une fois votre établi amélioré, accédez à l'onglet Bricolage pour déverrouiller le sac à dos. Sa fabrication nécessite 8 Lingots de fer et 16 Cuirs moyens. Pour obtenir ce cuir, vous devez transformer des peaux moyennes (récupérées sur des loups, par exemple) via le tanner.
Amélioration du sac à dos
Si la version de base est un bon début, elle deviendra vite insuffisante pour les longs périples. Pour passer à l'Amélioration I, vous devez franchir un nouveau palier technologique en faisant passer votre Établi au rang 3
. Dans l'onglet Bricolage de l'établi de rang 3, vous pourrez crafter l'extension de sac avec :
- 8 Lingots de cobalt
- 24 Cuirs lourds
- 40 Lambeaux de Cindercloth (Ces composants rares se trouvent sur les combattants squelettes et les mages dans les strates volcaniques des zones souterraines)
Enfin, pour les joueurs les plus collectionneurs, l'Amélioration II représente l'extension ultime actuellement. Son déblocage ne dépend pas seulement de vos ressources, mais de votre progression dans l'histoire. Vous devez collecter et enregistrer 100 Souvenirs auprès de la statue du Temple Oublié. Cette action débloque de nombreuses recettes avancées pour tous vos établis, incluant celle de l'Amélioration de sac II. Une fois cette recette acquise, elle peut être confectionnée directement sur votre établi de rang 3. En optimisant ainsi votre équipement, vous pourrez explorer Orbis sans craindre de manquer d'espace pour vos découvertes les plus rares.
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