Hytale : Comment jouer avec ses amis et activer le multijoueur facilement

Il est possible de jouer à Hytale à plusieurs, que ce soit pour de la coopération ou avec un aspect PvP. C'est pourquoi nous vous expliquons comment faire pour rejoindre le monde d'un autre joueur et activer le multijoueur.
Explorer le monde d'Hytale
seul est déjà une aventure, mais l'expérience prend une toute autre dimension en multijoueur. Entre exploration, combats et construction, pouvoir compter sur ses amis permet de progresser plus efficacement et de profiter pleinement du contenu, tandis qu'il sera même possible d'organiser des parties PvP, pour celles et ceux qui souhaiteraient ajouter cette composante. Bien que le jeu ne mette pas immédiatement en avant ses options multijoueur, celles-ci restent simples à activer une fois les bons menus identifiés. Voici donc comment jouer en multijoueur à Hytale
.
Inviter des amis dans votre monde privé
C'est la méthode la plus simple pour jouer en petit comité. Contrairement à d'autres titres du genre, il n'est pas nécessaire de configurer un serveur complexe pour une session rapide. Cependant, gardez à l'esprit que, comme dans un système de host, vos amis ne pourront accéder à la partie que si vous êtes vous-même en ligne, et inversement si vous êtes dans le monde d'une autre personne. Pour générer une invitation, suivez ces étapes :
- Mettez votre partie en pause et sélectionnez l'onglet Online Play.
- Activez l'option « Allow other players to join » (Autoriser d'autres joueurs à rejoindre).
- Optionnel mais recommandé : Définissez un mot de passe pour sécuriser l'accès.
- Cliquez sur Save pour générer votre Share Code.
- Utilisez le bouton « Copy to Clipboard » et envoyez ce code à vos amis.
Attention, le code de partage peut contenir des informations techniques comme votre adresse IP
. Ne transmettez ce code qu'à des personnes de confiance.
Rejoindre une partie ou un serveur permanent
Si vous avez reçu un code d'invitation
ou si vous souhaitez rejoindre un serveur communautaire actif 24h/24, la procédure se déroule depuis le menu principal du jeu. Les serveurs dédiés présentent l'avantage de rester ouverts même lorsque l'hôte est déconnecté, ce qui est idéal pour les projets de construction à long terme. Pour rejoindre une session :
- Lancez Hytale et cliquez sur l'onglet Servers dans le menu principal.
- Pour une invitation privée : Cliquez sur Join Via Code en bas à droite et collez le code reçu.
- Pour un serveur dédié : Sélectionnez Direct Connect et entrez l'adresse de connexion fournie par l'hébergeur.
Serveur dédié vs Monde privé : Quel choix faire ?
Le choix dépendra de vos objectifs de jeu. Une session privée via code est parfaite pour une soirée coopérative improvisée sans frais supplémentaires. En revanche, si vous visez une expérience massive avec des dizaines de joueurs ou si vous voulez que votre monde progresse en votre absence, l'adhésion à un serveur permanent (ou la location d'un serveur via un prestataire) sera la solution la plus adaptée
. Quel que soit votre choix, l'interface intuitive d'Hytale facilite grandement la connexion entre joueurs.
commentaire (1)
C'est pas évident merci au moins avec vous j'ai pu réussir a jouer avec quelqu'un et je l'ai tué sans faire exprès a cause qu'il avait le pvp actif mdrrr