Hytale accueille déjà Call of Duty avec des cartes cultes et le mode Zombies

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 janvier 2026 à 15h33
Alors que Hytale poursuit son développement, sa communauté de moddeurs réalise déjà des prouesses techniques impressionnantes. Après l'intégration de Pokémon, c'est au tour de la franchise Call of Duty de s'incruster dans le jeu, transformant le RPG cubique en véritable FPS nerveux avec cartes cultes et mode Zombies.
Hytale accueille déjà Call of Duty avec des cartes cultes et le mode Zombies
L'évolution d'Hytale continue, et si le jeu n'est pas encore entre toutes les mains, puisqu'il n'est disponible qu'en accès anticipé sur le site officiel, une poignée de créateurs talentueux s'affairent déjà à en repousser les limites. C'est la promesse fondamentale de ce titre, offrir un moteur de jeu si flexible qu'il permettrait de tout créer, du RPG d'aventure au jeu de tir compétitif. Cette promesse semble tenue, puisque l'univers de Call of Duty vient de faire une entrée fracassante dans le monde cubique, prouvant la puissance des outils mis à disposition par les développeurs.

Une transformation totale en FPS compétitif

Selon un rapport récent relayé par WindowsCentral, des moddeurs ont réussi l'impensable, intégrer des mécaniques de tir à la première personne parfaitement fonctionnelles au sein de Hytale. Il ne s'agit pas simplement d'un changement esthétique, mais d'une refonte complète du gameplay. Le mod permet aux joueurs de s'affronter dans des matchs à mort intenses, où les balles fusent et où chaque élimination est comptabilisée, avec un hitmarker, transformant l'expérience d'aventure initiale en un véritable shooter.

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Pour couronner le tout, la carte légendaire Hijacked, issue de Black Ops 2, a été fidèlement recréée. Les joueurs peuvent ainsi arpenter les ponts de ce yacht de luxe version blocs, avec une fidélité surprenante qui ravira les nostalgiques de la licence d'Activision. D'autres cartes, comme Nuketown sont également de la partie. Cela démontre une fois de plus que Hytale a l'ambition de devenir une plateforme de création massive, capable de rivaliser avec des géants comme Roblox ou Garry's Mod sur le terrain de la diversité des genres.

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L'arrivée du mode Zombies

Mais l'hommage à la franchise d'Activision ne s'arrête pas au multijoueur compétitif. Un autre mod, tout aussi ambitieux, introduit le célèbre mode Zombies. Les créateurs ont implémenté un système de vagues progressives, reprenant les codes qui ont fait le succès de ce mode de jeu alternatif.

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La complexité technique derrière ce portage est notable. Le système gère l'apparition des ennemis basée sur la proximité, les délais entre les manches et même les annonces textuelles, offrant une expérience CoD-like très proche de l'originale

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Si Hytale est disponible en accès anticipé, la vitalité de sa scène modding est un indicateur très positif pour sa longévité. Si des moddeurs parviennent à un tel résultat aujourd'hui, en l'espace de quelques semaines, nul doute que l'aspect communautaire attirera de nouveaux joueurs, puisque Hytale proposera une immensité d'expériences.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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