Hytale : Comment attirer, capturer et apprivoiser les animaux

Pour optimiser la gestion des ressources, il est possible d'apprivoiser les animaux dans Hytale, mais il existe certaines particularité. Voici donc un guide qui vous explique comment attirer, capturer et apprivoiser des animaux dans Hytale.

Comment attirer les animaux vers votre enclos ?

10 Blés

5 Légumes

5 Fruits

10 Essences de vie

Comment attirer chaque animal dans Hytale

Méthode Objet requis Animaux compatibles Attirer Sac de nourriture Sangliers, Poulets, Dindes, Cerfs, Pigeons Apprivoiser Carotte Chevaux (adultes) Capturer Caisse de capture Poulains, Agneaux, Lapins, Porcelets, Suricates, Grenouilles, Veaux, Souris, Écureuils







La capture, l'alternative

Capacité → Une seule créature par caisse.

Une seule créature par caisse. Durabilité → Infinie. Les caisses ne se brisent pas et peuvent être réutilisées à volonté.

Infinie. Les caisses ne se brisent pas et peuvent être réutilisées à volonté. Cibles → Idéal pour déplacer des bébés animaux (poulains, veaux, agneaux) afin de les faire grandir directement dans vos enclos sécurisés.

Peut-on vraiment apprivoiser dans Hytale ?

L'exploration des biomes d'Orbis dansne se résume pas à l'extraction de minerais ou à la coupe de bois. Au détour d'une forêt ou d'une plaine, vous rencontrerez une faune riche et variée. Si ces créatures sont une source précieuse de cuir et de nourriture, les garder auprès de soi offre des avantages stratégiques. Par exemple, les poules fournissent des œufs, les moutons de la laine, et les chevaux deviennent vos meilleurs alliés de voyage. VoiciLa première étape pour fonder votre ferme est de conduire les animaux sauvages jusqu'à votre base. Contrairement à d'autres jeux du genre, vous ne pouvez pas simplement leur donner un brin de blé. Vous aurez besoin d'un outil spécifique, le(Feed Bag en anglais dans le jeu). Pour le fabriquer, vous devez d'abord installer un Établi de fermier avec 6 bûches et 20 fibres végétales. Une fois l'établi prêt, réunissez les composants suivants pour le sac :Une fois le sac en main, les animaux à proximité seront irrésistiblement attirés par vous. Attention toutefois, leur intérêt est parfois éphémère. Si un animal cesse de vous suivre, il peut être difficile de capter à nouveau son attention immédiatement. Les chevaux, en revanche, ignorent le sac de nourriture. Pour les approcher sans qu'ils ne s'enfuient, vous devez impérativement tenir une carotte en main.Le comportement des animaux varie selon l'outil utilisé. Voici donc un tableau pour vous aider à choisir la bonne méthode selon l'animal visé :Si attirer un animal est trop fastidieux, la capture directe est l'option la plus efficace, surtout pour les petites créatures ou les bébés animaux. Pour cela, fabriquez uneà l'établi de fermier (4 Bois + 50 Essences de vie). L'utilisation est simple, équipez la caisse, visez un petit animal et faites un clic gauche. La créature est alors stockée dans votre inventaire.Il est important de noter qu'en l'état actuel de l'Early Access,. Vous pouvez enfermer des animaux dans un enclos pour qu'ils y restent, mais ils conservent leur instinct sauvage. Si vous laissez une barrière ouverte, ils tenteront de s'échapper. De même pour les chevaux, même si vous pouvez les monter, ils n'ont pas de lien de loyauté éternel. Si vous descendez de selle sans tenir une carotte à la main, votre monture risque de s'éloigner rapidement. Nous attendons des mises à jour futures pour approfondir ce système et voir apparaître de véritables compagnons fidèles.