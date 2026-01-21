Hytale : Comment utiliser la téléportation et les portails ?

La téléportation est un élément important d'Hytale, qui vous fera gagner un temps précieux. Voici comment fabriquer des portails, et leur fonctionnement;
L'immensité du monde d'Orbis peut rapidement transformer un simple trajet en une expédition de plusieurs jours dans Hytale
. Pour éviter de s'égarer dans des cavernes obscures ou de passer des heures à traverser les biomes, maîtriser le système de téléportation est essentiel. Hytale
propose plusieurs méthodes pour se déplacer instantanément, allant de l'utilisation de l'établi magique aux commandes de console pour les sessions entre amis. Voici les faits essentiels à retenir pour voyager par magie.
Fabriquer et configurer ses téléporteurs
En mode Aventure, la téléportation repose sur l'artisanat.
Vous devrez utiliser un Arcanist's Workbench pour fabriquer vos modules. Les téléporteurs fonctionnent par paires. Voici les ressources nécessaires pour fabriquer un téléporteur :
- 8x Azure Log
- 2x Azure Kelp
- 10x Pierres
Une fois les deux portails en votre possession, placez le premier à votre campement de base. Interagissez avec lui en appuyant sur la touche F
pour lui donner un nom (par exemple « Base »). Emportez le second avec vous lors de vos explorations. Lorsque vous atteignez un point d'intérêt éloigné, posez-le et interagissez à nouveau avec lui. Dans le menu Target Warp, sélectionnez le nom de votre premier portail et validez. L'arche se mettra alors à briller, signe que le lien est activé.
Astuce :
Le lien initial est à sens unique. Pour que le voyage soit possible dans les deux sens, traversez le portail, retournez à votre premier téléporteur et liez-le manuellement au nom du second.
Flexibilité et réseaux de transport
L'un des grands avantages du système de Hytale est sa flexibilité. Vous n'avez pas besoin de multiplier les portails à votre base. Vous pouvez modifier la destination d'un téléporteur à tout moment, sans aucun coût en ressources. Il suffit de changer la cible dans le menu pour que l'arche se connecte instantanément à un autre point de votre réseau.
Les Portails Anciens et les fragments
Au-delà de la téléportation classique, l'Établi d'Arcaniste laisse entrevoir des recettes verrouillées : les Portails Anciens. Ces structures mystérieuses ne se craftent pas simplement, elles nécessitent la découverte de trois fragments spécifiques dissimulés dans le monde. Une fois réunis et insérés dans le portail, ils ouvrent la voie vers des biomes inédits et particulièrement dangereux.
Enfin, pour ceux qui jouent en multijoueur et souhaitent se rejoindre instantanément sans passer par le craft, il est toujours possible d'utiliser les commandes de console, bien que cela soit considéré comme une aide extérieure au gameplay pur de la survie.
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