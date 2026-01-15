Fer Hytale : Où en trouver facilement ?

Le fer est l'une des premières ressources utiles dans Hytale. Nous vous expliquons où en trouver, et quoi faire une fois que vous en aurez en votre possession.
Disponible en accès anticipé depuis janvier 2026, Hytale
est un jeu de survie et de crafting en monde ouvert, qui se rapproche fortement de Minecraft. Il n'est donc pas surprenant de retrouver des éléments propres à cet univers, et la majeure partie des jeux du genre. Le fer
en fait partie et sera un élément très important durant vos premières heures, voire plus, pour crafter vos premiers items précieux. C'est pourquoi nous vous expliquons où trouver du fer dans Hytale
.
Le fer dans Hytale
Il faut savoir que le fer
est un minerai relativement basique dans l'univers d'Hytale et vous servira à fabriquer vos premiers objets de niveau supérieur, ou d'améliorer vos établis. Vous n'aurez pas grand mal à le trouver et il sera assez facile de tomber dessus, à condition de savoir où chercher. Dans un premier temps, avant de partir en quête du fer
, il faut, au moins, être équipé d'une pioche dans le but de pouvoir récupérer cette ressource, et même d'en avoir plusieurs en stocks. Vous pouvez, en début d'aventure, partir avec la pioche de base sans aucun souci. Ensuite, il faudra parcourir votre monde et rechercher les grottes
, lesquelles se trouvent via des ouvertures au sol.
Lorsque vous explorerez ces cavités, vous aurez une chance de tomber sur des blocs de cuivre
, mais aussi des blocs de fer
. Contrairement à Minecraft, dans Hytale, le fer se matérialise par des aspérités grises et des reflets rouillés
, et non pas de simples reflets sur le bloc. Voici à quoi ressemble le fer dans Hytale
:
Équipez-vous de votre pioche et récupérez ces blocs de fer donc. N'hésitez pas à creuser dans les alentours pour voir si une veine cachée n'est pas proche.
Comment avoir des lingots de fer ?
Une fois que vous avez vos items de cuivre, il faut se rendre dans votre base, si vous en avez une, et utiliser votre four. Si vous n'en avez pas, construisez-en un, il n'est pas très gourmand en ressources et est obligatoire pour progresser.
Fournissez-lui du combustible, comme du bois, et placez le fer
dedans. C'est ainsi que vous obtiendrez des lingots de fer
, très utiles pour la suite de votre aventure.
Voici tout ce qu'il faut savoir au sujet du fer dans Hytale
. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par l'espace dédié aux commentaires.
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