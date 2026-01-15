Hytale : Comment avoir du Light Leather (cuir léger) ?

Le cuir léger, appelé Light Leather en jeu, est une ressource primordiale durant les premières heures d'Hytale. Voici comment faire pour en obtenir.

Comment avoir du Light Leather (cuir léger) dans Hytale ?







Disponible en accès anticipé depuis janvier 2026,est un jeu de survie et de crafting en monde ouvert, qui se rapproche fortement de Minecraft. Il n'est donc pas surprenant de retrouver des éléments propres à cet univers, et la majeure partie des jeux du genre. La collecte de ressource pour obtenir d'autres objets fait donc partie de la boucle de gameplay. C'est dans ce sens que vous serez amené. Nous vous expliquons comment en trouver dans Hytale.Pour obtenir cette ressource, qui n'est pas une ressource primaire, c'est-à-dire qui spawn tel quel dans Hytale, vous allez devoir suivre plusieurs étapes. Fort heureusement, celles-ci ne sont pas bien difficiles., et de les éliminer, pour récolter leurs ressources et principalement celle qui nous intéresse, la peau légère.Vous pouvez notamment en trouver sur les petits animaux,. Récupérez leur peau, et rendez-vous à votre base, pour fabriquer un objet nécessaire, le, autrement appelé l'établi de tannage dans les jeux du genre. Il vous faudra trois peaux légères, de la pierre et des troncs d'arbre.Une fois fabriqué, placez-le où vous voulez.Par exemple, avec. C'est ainsi que vous pourrez avancer, par exemple en fabriquant un kit de réparation, ou d'autres choses utiles pour évoluer dansNotez qu'à la manière de la plupart des établis dans le jeu, vous pouvez anticiper en mettant deux stacks de peaux, pour gagner du temps. Vous avez besoin de cuir léger et épais ? Comblez les deux emplacements, et vous n'avez qu'à les récupérer au bout de quelques minutes, une fois qu'ils auront séché.