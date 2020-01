Hytale : Les développeurs évoquent les améliorations sur l'ambiance sonore et le système d'agriculture

Le RPG développé par les équipes Hypixel Studios donne de ses nouvelles en ce début d'année. Au programme, un point sur les améliorations effectuées sur l'ambiance sonore et le système d'agriculture, mais aussi une présentation des effets de glace.

Après avoir été silencieux durant de longs mois,, indiquant que le développement avançait à son rythme, tout en précisant qu'Hytale devrait sortir en 2021. Voilà que le studio revient sur le devant de la scène, avec un Progress Update, lequel a pour but de détailler les avancements de ce projet ambitieux. Après avoir, par exemple, mis en lumière la faune de la zone forestière ou encore les Outlanders , c'est au tour desd'être mis en avant.Toujours dans le but de proposer une expérience aussi incroyable que réaliste, les développeurs ne manquent pas d'idées. Dernièrement, ils ont testé une nouvelle technologie pour le rendu des blocs de glace. Encore en phase de développement,, mais pour donner un premier aperçu, quelques images ont été mises en ligne :Pour ce qui est de l'agriculture, sachez que les. Ainsi, en plus de profiter de l'eau et des sols labourés, vos plantations seront nourries par les excréments des animaux présents. Qui plus est, de nouveaux types de cultures ont été ajoutés.L'ambiance sonore a elle aussi été modifiée pour être plus réaliste. Les « zones d'ambiance » peuvent se superposer, et les blocs spécifiques seront pris en compte. Pour exemple, le studio mentionne une zone où sont placés de nombreux blocs d'arbres qui sera normalement accompagnée par un bruit de vent ou de branches qui craquent, à l'instar de ce qui peut s'entendre en forêt. De plus,. Enfin, selon l'endroit où vous vous trouvez, le son différera également, et marquera la transition lorsque vous sortez/entrez d'un lieu. Des exemples ont été partagés sur le site officiel précise une nouvelle qu'est toujours en cours de développement, et que certaines choses présentées peuvent encore être modifiées dans les mois à venir. De nouvelles informations seront partagées durant le mois de février, par l'intermédiaire d'un nouveau Progress Update.Aucune date de sortie pour Hytale n'a pour le moment été indiquée, mais les développeurs ont affirmé que le RPG serait jouable en 2021