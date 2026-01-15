Hytale félicité par Riot Games juste après le lancement de son accès anticipé

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 janvier 2026 à 16h15
Hytale est enfin disponible en accès anticipé et le succès est au rendez-vous. Cela n'a d'ailleurs pas échappé à Riot Games qui a tenu à féliciter le studio, malgré une histoire compliquée avec le projet.
Hytale félicité par Riot Games juste après le lancement de son accès anticipé
Présenté comme un sérieux rival à Minecraft depuis les prémices du projet, Hytale a connu de très nombreux rebondissements avant son lancement en accès anticipé. Mais malgré ce parcours chaotique, le public a répondu présent lors de ses débuts, le 13 janvier 2026.

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« Félicitations pour l'accès anticipé » d'Hytale

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Dans les heures ayant suivi le lancement du jeu, quelques mots partagés sur X/Twitter ont retenu l'attention des défenseurs du projet. Ceux-ci ont été écrits par Riot Games, la maison-mère de League of Legends : « Félicitations pour l'accès anticipé » accompagné d'un poing en avant. S'il peut sembler anodin et bienveillant, ce court message est lourd de sens, car les créateurs de League of Legends ont participé à la légende d'Hytale. 


En effet, Riot avait racheté Hypixel Studios en 2020, peu après la présentation d'Hytale par ses développeurs. Mais en juin 2025, le projet est finalement abandonné et le studio est fermé. Ce n'est que grâce à la détermination et au rachat d'Hypixel Studios par Simon Collins-Laflamme que le projet a finalement pu aboutir. Ce message de félicitations publié par Riot Games sur X/Twitter peut prendre des allures d'excuses douces-amères pour certains.

Une histoire mouvementée, mais sans rancune

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Rappelons que Riot Games ambitionnait de devenir un gros éditeur, notamment via le rachat de plusieurs studios et la création de projets annexes via Riot Forge. Si la firme n'a pas mené le projet Hytale à son terme, elle ne semble pas rancunière et salue la réussite d'Hypixel Studios. D'ailleurs, le compte officiel d'Hytale a répondu à ce message en postant un emoji et ces quelques mots : « Merci de nous avoir aidés à ramener Hytale à la maison. »

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hytale est actuellement en accès anticipé sur PC, mais qu'il n'est pas disponible sur Steam. Le titre pourrait, par la suite, arriver sur consoles.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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