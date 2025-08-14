Hytale finalement de retour ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 août 2025 à 12h18
Simon Collins-Laflamme, cofondateur du studio Hypixel, est désormais en « discussions actives » avec Riot Games pour racheter Hytale, le jeu de survie inspiré de Minecraft annulé en juin dernier.
Hytale finalement de retour ?
Une grande partie de la communauté a été déçue d'apprendre que Riot Games mettait fin au développement d'Hytale, après que les équipes n'arrivaient pas à reproduire leur vision de cet ambitieux projet. Mais cela ne veut pas pour autant dire que Hytale ne verra jamais le jour, puisque la communauté, notamment l'un des cofondateur du studio, Simon Collins-Laflamme, a confirmé que des négociations étaient en cours. Une annonce qui redonne espoir aux fans d'un projet qui avait suscité un immense engouement avant son annulation.

Une offre bien au-dessus de la valeur estimée

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En juillet, Collins-Laflamme avait plaisanté à moitié en affirmant qu'il serait prêt à débourser 25 millions de dollars pour racheter Hytale et ainsi ne pas laisser mourir le projet. Mardi, il est passé à l'action en proposant à Riot « 10 fois la valeur réelle du marché » pour récupérer le contrôle du jeu.
Si le montant précis et les termes des négociations restent inconnus, l'ancien dirigeant de Hypixel a déjà commencé à recontacter d'anciens développeurs, affirmant que Riot n'a « plus d'équipe, personne ne peut même compiler le jeu » et qu'il compte « continuer à embaucher dans les jours à venir ». L'espoir est donc permis, même si la route est encore longue avant de voir le retour d'Hytale se concrétiser.

Un projet ambitieux tombé à l'eau

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Développé depuis près de 10 ans, Hytale devait être l'évolution naturelle du serveur Minecraft Hypixel vers un titre indépendant ambitieux. Mélange de jeu de survie, d'exploration et de création voxel, il avait séduit une large communauté. Mais selon d'anciens développeurs, le projet a fini par s'effondrer sous son propre poids, victime de problèmes de gestion et d'une vision démesurée. Riot Games a finalement annoncé son annulation en juin 2025.

Quel avenir pour Hytale ?

Collins-Laflamme a déjà déclaré qu'en 2020, il voyait le jeu comme étant à « maximum deux ans d'une sortie PC ». Si le rachat aboutit, il faudra probablement plusieurs années pour reconstituer une équipe, reprendre le développement et mener le projet à un état publiable. Pour les fans, l'issue de ces négociations pourrait déterminer si Hytale connaîtra un jour une version jouable ou restera un rêve inachevé.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Miaous (invité) Le 14/08/2025 à 12:22

Mouais ça sent le projet infinissable, faut lâcher ça