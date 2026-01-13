Comparé à Minecraft, Hytale arrive avec une sécurité financière impressionnante

À l'aube de sa sortie que beaucoup n'espérait plus, Hytale rassure ses futurs joueurs. Grâce au succès massif des précommandes, Hypixel Studios confirme avoir sécurisé deux années de développement. Le fondateur promet un soutien sur la décennie et dévoile une équipe renforcée pour ce projet ambitieux.
C'est une nouvelle qui devrait soulager les milliers de fans qui attendent ce moment depuis des années. Alors que Hytale
s'apprête à faire ses grands débuts en accès anticipé ce 13 janvier 2026, l'avenir du projet semble plus radieux que jamais
. Le titre, souvent qualifié de successeur spirituel de Minecraft
, ne se contente pas de sortir, il arrive avec une assise financière solide. Le fondateur d'Hypixel Studios a confirmé que les revenus générés par les seules précommandes suffisent à couvrir l'intégralité des coûts de développement pour les deux prochaines années
. Une performance remarquable pour un studio qui a connu une histoire tumultueuse.
Un engagement sur le long terme et une équipe renforcée
L'ambition ne s'arrête pas à cette sécurité financière immédiate. Sur la plateforme X, le dirigeant du studio a réaffirmé son engagement personnel à soutenir Hytale pour les dix prochaines années
. Cette déclaration n'est pas anodine dans une industrie où les jeux service ferment parfois leurs portes après quelques mois d'exploitation. Pour soutenir cette vision décennale, l'équipe de développement a été considérablement étoffée et compte désormais plus de 50 développeurs travaillant à plein temps sur le projet.
C'est ainsi que l'équipe s'attend à accueillir un million de joueurs au lancement, ce qui a même forcé une prise de parole pour avertir la communauté a anticipé, pour ne pas trop surcharger les serveurs.
La résurrection après le divorce avec Riot Games
Il est important de rappeler le chemin de croix traversé par le projet. Hytale revient de loin
. Le jeu avait été initialement annulé par Riot Games, une décision qui aurait pu signer l'arrêt de mort définitif du titre. Cependant, contre toute attente, Hypixel Studios a pris la décision audacieuse de racheter les droits de sa propre création pour lui insuffler une seconde vie. Cette indépendance retrouvée semble porter ses fruits, la popularité du jeu étant aujourd'hui à son paroxysme.
Rendez-vous dès ce 13 janvier donc pour découvrir Hytale, qui ne sera disponible que via le site officiel dans un premier temps. Vous pouvez toujours retrouver les différentes éditions si vous ne l'avez toujours pas précommandé
è.
commentaire (0)