Hytale signe une sortie historique en réunissant plus de 400 000 personnes sur Twitch

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 janvier 2026 à 10h31
C'est l'aboutissement d'une décennie de travail acharné et de rebondissements incroyables. Hytale, le concurrent tant attendu de Minecraft, est enfin disponible. Le titre est déjà le jeu le plus regardé sur Twitch, prouvant que l'attente en valait la peine malgré une annulation évitée de justesse.
Hytale signe une sortie historique en réunissant plus de 400 000 personnes sur Twitch
L'attente aura été longue, parfois douloureuse, mais le résultat est là : Hytale est enfin entre nos mains. Près de huit ans après son annonce initiale en 2018, ce qui n'était au départ qu'un projet ambitieux issu d'un serveur Minecraft est devenu une réalité tangible. Le lancement, survenu hier en fin de journée, a provoqué une véritable onde de choc sur les plateformes de streaming. En quelques heures seulement, des centaines de milliers de curieux se sont rués sur Twitch pour observer les premiers pas des joueurs. C'est un soulagement immense pour une communauté qui a retenu son souffle pendant des années.

Un succès immédiat et foudroyant

S'il est encore trop tôt pour affirmer qu'Hytale parviendra à détrôner le roi Minecraft de son piédestal de jeu « bac à sable » par excellence, les premiers chiffres sont sans appel. Le titre a réussi à dépasser les 400 000 spectateurs simultanés sur Twitch en début de soirée, surpassant n'importe quel autre jeu diffusé à ce moment-là. Il est extrêmement rare de voir une nouvelle production grimper aussi vite au sommet des classements, mais ce démarrage fulgurant s'explique par la patience légendaire des fans qui attendent ce moment depuis dix ans.

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Signe qu'il était attendu, avant même la sortie, la catégorie Hytale comprenant 20 000 viwers. Et à l'heure où ces lignes sont écrites, elle en réunit 40 000, soit plus qu'ARC Raiders, le jeu du moment.

Une résurrection inespérée après l'abandon par Riot

Pour comprendre l'ampleur de l'événement, il faut se remémorer le parcours du combattant traversé par le studio Hypixel. L'histoire aurait pu s'arrêter brutalement. Après le rachat du studio par Riot Games en 2020, beaucoup voyaient en Hytale le futur géant du genre. Pourtant, le rêve a failli virer au cauchemar lorsque Riot a purement et simplement annulé le développement du jeu en juin 2025, brisant les espoirs de millions de joueurs. C'était sans compter sur la détermination de Simon Collins-Laflamme, créateur du serveur Hypixel original et PDG, qui a racheté le studio et les droits de la licence en novembre dernier. Quelques semaines plus tard à peine, le jeu est jouable, sauvé des eaux par son créateur originel.

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Les joueurs semblent déjà conquis, malgré les avertissements répétés des développeurs concernant l'état « très early access » du titre. La réponse du public ne s'est pas faite attendre, et elle est aussi financière. Le studio a confirmé que le volume des précommandes suffisait à lui seul pour financer les deux prochaines années de développement. Après avoir frôlé l'annulation totale, Hytale semble désormais avoir les reins solides pour s'installer durablement dans le paysage vidéoludique.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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