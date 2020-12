Hytale évolue bien, mais « beaucoup de travail » reste à faire

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ces derniers mois, Hypixel Studios a pris l'habitude de donner des nouvelles d'Hytale afin que la communauté puisse découvrir les nouveautés et améliorations . Même si le rythme est moins soutenu qu'en début d'année par exemple, notamment à cause de la crise sanitaire, le projet avance bien selon l'équipe d'Hypixel, qui s'est exprimé dans une nouvelle publication sur le site officiel En plus de revenir sur cette année, marquée par le rachat par Riot Games , permettant donc de voir encore plus grand, nous apprenons que plusieurs choses ont été légèrement améliorées et d'autres revues. Malheureusement, aucune nouvelle image intéressante n'a été publiée. Il va, pour cela, falloir faire preuve de patience.Dans la continuité, Hypixel Studios explique avoir bien progressé, entre autres sur les combats et le PvP, avec l'implantation cette année de changements « prometteurs ».Finalement, le studio précise que pour le moment, aucune fenêtre de sortie n'est programmée en interne puisqu'il reste « encore beaucoup de travail à faire ». Les développeurs préviennent qu'il ne faut pas croire les bruits de couloir que nous pouvons lire sur internet, et que les informations seront partagées en temps voulus avec « le plus de précision possible ». Hytale est pour le moment programmé pour arriver sur PC. L'objectif des développeurs, en 2019, était de le sortir en 2021