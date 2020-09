Hytale montre l'évolution des plantes et partage de nouvelles images

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis un certain temps, les développeurs d', un Minecraft-like proposant moult fonctionnalités, partagent des mises à jour de leur jeu afin que la communauté puisse suivre l'avancée du projet. Ainsi, pour ce « Progress update » du mois d'août 2020, l'équipe est notamment revenue sur la façon dont grandiront et évolueront les plantes.Nous apprenons de ce fait, par exemple, que les cactus grandiront de façon aléatoire, avec plusieurs formes possibles.. En plus de cette évolution totalement aléatoire,, toujours de façon aléatoire. Hypixel Studios précise que malgré tout, cette évolution gardera une certaine logique naturelle, tout en s'assurant que chaque plantation produise des résultats différents.Outre cette petite présentation, qui bénéficie de vidéo sur le site officiel , les développeurs nous ont indiqué que, puisque certaines fonctionnalités encore secrètes seront peaufinées prochainement, en coulisses, et le studio ne souhaite pas les dévoiler pour le moment. Néanmoins, en attendant de plus amples informations, notamment sur le PvP,, avec notamment la publication régulière des captures d'écran d'Orbis, le monde dans lequel se déroule. Une première salve a d'ailleurs été mise en ligne. Hytale ne possède toujours pas de date de sortie, mais Hytale devrait arriver en 2021 sur PC, et une bêta sera normalement lancée en amont