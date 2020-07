Ubisoft s'est à son tour mis au battle royale, avec Hyper Scape. Cependant, l'éditeur français souhaite sortir du lot en proposant moult nouveautés.

Nous avons créé un jeu unique et innovant et avons cherché à simplifier l’expérience des joueurs pour nous concentrer sur son aspect fun et intense. Nous sommes impatients de les laisser le tester et de connaître leurs avis. Mais ce n’est que le début. Hyper Scape est un univers conçu pour évoluer et nos joueurs pourront le constater dès le test technique.

Quelques jours après les rumeurs concernant un hypothétique battle royale d'Ubisoft, le studio a mis fin à toute rumeur, sans une communication extravagante. De nombreux créateurs de contenu triés sur le volet ont alors proposé à leur communauté de, permettant par la même occasion de récupérer un accès à la phase de test, qui se conclut le 7 juillet prochain, via les Twitch drops, à la manière de VALORANT et Riot Games.Si l'engouement semble présent,, puisqu'il propose ici des fonctionnalités bien différentes de ce que nous pouvons retrouver dans Fortnite PUBG ou encore Apex Legends Se déroulant dans la ville virtuelle et futuriste de Neo-Arcadia, les joueurs, en solo ou en trio, peuvent profiter d'une verticalité sans pareille. De plus,. Comme dans Fortnite, il sera possible d'améliorer ses armes, mais aussi tous ces « Hacks » pour les rendre plus puissants. Des événements aléatoires ont également été implantés par Ubisoft, puisque le décor pourra évoluer durant la partie grâce à « l’Effondrement imprévisible ».Cependant, les deux fonctionnalités les plus originales et sortant du lot font de, puisqu'il est possible de. Pour ce faire il faudra. Néanmoins, la victoire classique en étant le dernier survivant est tout de même possible. L'autre nouveauté est, que ce soit pour offrir des munitions ou en diminuant la gravité.Graeme Jennings, Senior Producer, s'est réjoui de la sortie d'pour cette première phase de test :La phase de test actuelle se termine le 7 juillet prochain, mais d'autres devraient avoir lieu dans les semaines à venir selon Ubisoft., maisarrivera. Si vous souhaitez obtenir un accès pour ces tests, nous vous expliquons comment faire ici