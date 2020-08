Hyper Scape : Liste des Hacks et leur fonctionnement

Tous les Hacks de Hyper Scape et leur fonctionnalité

Armure Transformez-vous en forteresse et atténuez les dégâts quand activé.

Attraction Attirez et retenez vos ennemis en utilisant ce puissant piège, et frappez-les là où ça fait mal !

Invisibilité Dominez vos adversaires ou laissez-les perplexes durant un combat en vous dissimulant pour un temps limité.

Météore Faites un bond puis écrasez-vous au sol pour infliger des dégâts à tous les ennemis qui vous entourent en les projetant dans les airs.

Mine Si des adversaires s'approchent trop près d'une mine de proximité, celle-ci se déclenchera et provoquera une explosion dévastatrice.

Mur Il n'y a pas d'abri près de vous ? Déployez ceci et érigez immédiatement un grand mur résistant entre vous et vos ennemis.

Onde de Choc Envoyez une onde de choc projetant vos ennemis dans les airs. Utilisez-la sur vous même pour bénéficier d'une agréable expérience de vol.

Révélation Le savoir, c'est le pouvoir. Le hack révélation vous indiquera, ainsi qu'à votre escouade, la position des ennemis proches.

Soin Gardez vos amis près de vous, et ce hack de zone d'effet les gardera en bonne santé et prêts à combattre.

Sphère Gardez vos amis près de vous, et ce hack de zone d'effet les gardera en bonne santé et prêts à combattre..

Téléportation Vous avez besoin de vous rendre quelque part rapidement ? La téléportation vous permet de cibler un lieu lointain et d'y être transporté en un instant.

Avec Hyper Scape , Ubisoft a, à son tour, voulu se lancer dans le monde du battle royale, où la concurrence est rude. En effet, avec PUBG, Fortnite et Apex Legends qui dominent le marché, il ne reste que quelques miettes pour les autres studios qui aimeraient également participer à la fête. C'est exactement ce que compte faire Ubisoft, en tentant de tirer son épingle du jeu.Outre un gameplay beaucoup plus dynamique et nerveux que ses concurrents,propose de nombreuses nouveautés, dont les. Ces derniers, qui peuvent être récupérés comme du loot normal sur la carte, octroient divers avantages aux joueurs, et sont plus puissants s'ils sont améliorés. Cessont donc importants dans l'espoir de remporter la partie, mais encore faut-il bien les connaître, afin de choisir ceux qui correspondent le mieux à votre gameplay.Pour cela, nous vous détaillons ci-dessous l'ensemble des Hacks, et comment ils fonctionnent, afin que vous n'hésitiez plus sur le champ de bataille.Si vous vous demandez lesquels de sessont à privilégier, cela dépend avant tout de votre gameplay. Cependant, pour les joueurs ne souhaitant pas prendre trop de risques tout en voulant aller au combat, nous pouvons conseiller, au choix, un combo Téléportation, Invisibilité, Révélation voire Soin, alors que les joueurs plutôt discrets pourraient se rabattre vers Mur ou encore Sphère, qui permettront de prendre la fuite rapidement.Après plusieurs heures de jeu, nous pouvons toutefois vous confirmer que lesSoin, Téléportation, Armure et Météore semblent les plus puissants. Néanmoins, comme nous vous le disions ci-dessus, choisissez celui qui vous convient le mieux, en fonction de la façon dont vous jouez.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One en free-to-play.