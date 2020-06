Hyper Scape : Comment s'inscrire et participer à la bêta ?

Avec Hyper Scape, Ubisoft va, à son tour, proposer son propre battle royale, qui passera par la case bêta. Nous vous expliquons comment y accéder dans notre article.

Comment accéder à la bêta de Hyper Scape ?

Même si Ubisoft n'a pas encore officiellement communiqué sur, son battle royale, Rod Breslau, consultant esport a partagé les premières informations ce 29 juin et un site internet, nommé Prisma Dimensions , a vu le jour, tout comme un compte Twitter français . Les informations sont encore maigres, maisIl semblerait donc quesoit dévoilé ce jeudi 2 juillet, et une bêta semble se profiler suite à cette présentation, qui aura vraisemblablement lieu sur Twitch. Ubisoft donnera accès au jeu à de nombreux créateurs de contenu, certains ayant d'ores et déjà annoncé qu'ils seraient en mesure de nous en dire davantage ce 2 juillet.Si les streamers pourront y avoir accès dès ce 2 juillet, nous ne savons pas encore quand les joueurs « normaux » pourront accéder à la bêta, qui devrait être plus ou moins fermée. Néanmoins, il est dès maintenant possible de s’inscrire sur le site officiel pour « être parmi les premiers à découvrir l'Hyper Scape ». Il est possible qu'un accès à la bêta soit offert à celles et ceux s'étant inscrits. Le studio a généralement la main lourde lorsqu'il s'agit de distribuer des accès aux jeux lorsque ces derniers sont en alpha ou bêta. Notez toutefois que rien n'est encore sûr et qu'Finalement, sachez que