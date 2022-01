Hyper Scape, le battle royale d'Ubisoft, va fermer ses portes

A message regarding the future of Hyper Scape: https://t.co/IUhzJsSm9I pic.twitter.com/8HplpcqdCY — Hyper Scape (@HyperScapeGame) January 27, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis le mois d'août 2020,. Le battle royale nerveux, primant la verticalité, n'a hélas pas su tirer son épingle du jeu sur le long terme, malgré l'effort des développeurs de le sortir sur d'autres plateformes et d'ajouter des fonctionnalités attendues, comme le cross-play. D'ailleurs, la communication sur les réseaux sociaux se faisait rare, le dernier tweet remontant au moins de juin 2021...Ce 27 janvier, les réseaux sociaux ont donc repris une très courte activité, le temps d'une annonce :. La nouvelle n'a étonné personne, étant donné que le battle royale était tombé dans les oubliettes de l'industrie vidéoludique. Ubisoft explique, dans les quelques lignes de son message, qu'il a pris « la lourde décision de mettre fin au développement d'Hyper Scape et de le fermer à partir du 28 avril 2022 ».Ubisoft Montréal, en charge du développement, remercie la communauté pour son dévouement et explique « tirer les leçons de ce jeu pour nos futurs produits ». Ubisoft va, effectivement, revoir son fonctionnement dans les années à venir, en misant davantage sur les free-to-play. Plusieurs expériences ont, d'ailleurs, été officialisées et arriveront prochainement, à l'image de The Division Heartland Ghost Recon Frontline et XDefiant